Cáceres suspende el desfile y la quema del Pelele ante la previsión de lluvia para este viernes

CÁCERES, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha acordado suspender el desfile y la quema del Pelele previstos para este viernes 13 dentro de la celebración de Las Lavanderas y El Febrero, ante la previsión de lluvia.

Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan precipitaciones abundantes durante la mañana, lo que imposibilita la celebración de las actividades al aire libre. En el desfile estaba prevista la participación de más de 1.400 personas entre entidades y centros educativos de la ciudad.

Esta decisión se ha adoptado con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de los niños y niñas participantes, así como del público asistente. Ya se ha dado aviso a los centros educativos y entidades implicadas para facilitar la reorganización de la jornada.

No obstante, se mantienen el resto de actividades programadas, que se desarrollarán en la carpa Iglú instalada en la Plaza Mayor con motivo del Carnaval. Allí tendrán lugar la lectura del manifiesto y la degustación de licores y dulces típicos, como los coquillos que se han elaborado por parte de Las Lavanderas en el edificio Embarcadero, y que ha contado con la participación del alcalde Rafael Mateos.

También ha asistido a la elaboración de los dulces la concejala de Universidad Popular y Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, que ha señalado que "aunque no sea posible celebrar el desfile, consideramos importante mantener esta cita tan arraigada en nuestra ciudad, adaptándola a las circunstancias".

Asimismo, ha lamentado no poder desarrollar el programa completo tal y como estaba previsto, confiando en que el próximo año la meteorología permita recuperar el formato habitual.

Las actividades contarán con el acompañamiento musical del Grupo de Folclore Trébol y la charanga Lázaro, que contribuirán a mantener el ambiente festivo de esta tradición cacereña.