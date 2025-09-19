Cáceres viaja a Bruselas la semana que viene para presentar la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031

Archivo - Autoridades extremeñas en una foto de archivo durante la presentación del logotipo de Cáceres 2031 - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres y presidente del Consorcio Cáceres 2031, Rafael Mateos, presentará el próximo martes, 23 de septiembre, en Bruselas, las claves de la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, ante eurodiputados y personalidades europeas del ámbito cultural, así como a extremeños afincados en la capital belga.

El acto lleva por título 'Cáceres y Europa Herencia compartida y futuro común', y se proyectará un video de la candidatura que recoge la esencia del proyecto. La presentación será de 12,00 a 14,30 horas, en el Grand Café Spinelli, seguido de un almuerzo con productos típicos de Extremadura.

La agenda incluye palabras de la eurodiputada Elena Nevado, presentaciones institucionales a cargo del alcalde Rafael Mateos, y la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga. Se contará con la proyección del video 'Cáceres en el corazón del Patrimonio Cultural Europeo', y habrá un espacio de networking durante el almuerzo.

Durante el encuentro, todos los participantes debatirán sobre cómo la inversión en cultura puede impulsar la cohesión social, reforzar la identidad europea y fomentar la cooperación entre regiones.

Esta cita también mostrará el compromiso de mirar hacia el país vecino Portugal, puesto que una de las claves de la candidatura es la de aprovechar la condición transfronteriza para impulsar los valores europeos a través de la cultura.

El acto estará arropado por la música de Tamara Alegre y Perico de la Paula, que interpretarán varias piezas en castellano y portugués, "uniendo así la tradición del fado con el flamenco", ha explicado el portavoz del Gobierno de Cáceres, Ángel Orgaz este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

IMPULSADO POR ELENA NEVADO

Una de las personas que asistirá a la presentación de Cáceres 2031 en Bruselas será la eurodiputada Elena Nevado, exalcaldesa de la capital cacereña, que ha impulsado esta actividad para dar a conocer a Europa que "Cáceres ofrece un patrimonio único que conecta pasado y futuro, y demuestra cómo la cultura puede ser un motor de innovación y cohesión en Europa".

La candidatura busca poner en valor el patrimonio histórico y artístico de Cáceres y Extremadura, una región que ha sido cruce de civilizaciones y conserva un legado cultural único en Europa. La ciudad quiere aprovechar esta oportunidad para reforzar su sector cultural, atraer visitantes durante todo el año y proyectar su riqueza patrimonial más allá de sus fronteras, mostrando cómo la cultura puede ser un motor de desarrollo social y territorial.

"Cáceres demuestra cómo la cultura puede unir historia, ciudadanía y Europa, proyectando su legado patrimonial como motor de desarrollo e identidad", ha concluido Nevado.