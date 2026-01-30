Caja Rural de Extremadura y Apyme Vegas Altas-La Serena renuevan su colaboración para el apoyo a las empresas de la coma

Caja Rural de Extremadura y APYME Vegas Altas-La Serena renuevan su colaboración - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

Ambas entidades acuerdan ampliar el premio 'impulsamos tu iniciativa empresarial' a los municipios de la comarca

DON BENITO (BADAJOZ), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Vegas Altas-La Serena (Apyme), Javier Dorado, han renovado este viernes el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen para el impulso del tejido empresarial de las comarcas de Vegas Altas y La Serena.

El acuerdo ha sido suscrito durante un encuentro celebrado con motivo de la Feria Agroexpo que durante estos días se celebra en Don Benito, refuerza y amplía las líneas de colaboración existentes, incorporando nuevas actuaciones dirigidas al apoyo al emprendimiento, la dinamización empresarial y la presencia del tejido productivo local en eventos sectoriales.

Así, entre las principales novedades del convenio figura la ampliación del proyecto 'Impulsamos tu iniciativa empresarial', que en su edición de 2026 reconocerá a las cuatro primeras empresas que se den de alta durante ese año en Don Benito y Villanueva de la Serena, como en ediciones anteriores, pero que se amplía también a las primeras iniciativas en Vegas Altas y La Serena.

La iniciativa contempla la entrega de cuatro cheques por valor de 500 euros cada una de los cuatro primeros negocios, destinados a apoyar el inicio de la actividad empresarial, según informa Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

Asimismo, la colaboración contempla que Caja Rural de Extremadura será patrocinador oficial de la Gala Empresarial Apyme 2026, el evento anual en el que la asociación reconoce la trayectoria y el esfuerzo del empresariado de la comarca, consolidado como una de las principales citas del calendario empresarial local, señala.

El convenio incluye también la organización de una jornada empresarial, que se desarrollará en formato de desayuno de trabajo, con el patrocinio de la entidad financiera, y que estará orientada al intercambio de experiencias y al análisis de cuestiones de interés para las pequeñas y medianas empresas.

Además, ambas entidades han acordado la participación de Apyme Vegas Altas-La Serena en la III Feria Espiga Agroalimentaria, con el objetivo de "reforzar la visibilidad del sector agroalimentario y del tejido empresarial vinculado a esta actividad en la comarca".

Durante el acto, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que la entidad "mantiene su compromiso con el desarrollo económico y empresarial del territorio, apoyando iniciativas que contribuyan a la creación de actividad y empleo en la región".

En este sentido, ha reafirmado que la Caja Rural de Extremadura continuará colaborando con Apyme en acciones que refuercen el papel de Vegas Altas y La Serena como áreas de referencia económica en Extremadura.

Por su parte, el presidente de Apyme, Javier Dorado, ha agradecido el "respaldo continuado" de la entidad financiera y ha destacado la importancia de este tipo de acuerdos "para ofrecer apoyo real a las empresas y emprendedores, favoreciendo la estabilidad y el crecimiento del tejido productivo que representa la asociación".

Cabe destacar que en el encuentro también han participado la directora general de Caja Rural de Extremadura, Rocío Morales, y la gerente de Apyme Vegas Altas-La Serena, Maria Ángeles Prieto.