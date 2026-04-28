Caja Rural de Extremadura firma un convenio con el Club Piragüismo Extremadura para desarrollar actividades deportivas

Caja Rural de Extremadura firma un convenio con el Club Piragüismo Extremadura - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha suscrito un convenio de colaboración con el Club Piragüismo Extremadura para impulsar el deporte en la región, con especial atención a la inclusión social, la discapacidad y la promoción de hábitos saludables.

Ambas entidades coordinarán esfuerzos para seguir promoviendo actividades que fomenten la participación, la integración y el acceso al deporte para todos los colectivos a lo largo del año 2026.

Tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga, y consolida una alianza que busca generar un "impacto positivo y duradero" en el tejido social y deportivo de Extremadura.

Este convenio da continuidad a la colaboración que ambas entidades mantienen desde hace tiempo. En este sentido, Caja Rural de Extremadura ya contribuyó en 2025 al desarrollo de los proyectos del club mediante la donación de un barco dragón BD22.

Dicha embarcación está destinada a reforzar programas de deporte inclusivo, especialmente dirigidos a personas con discapacidad y a mujeres en proceso de recuperación tras un cáncer de mama, ha informado Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.