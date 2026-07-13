Caja Rural de Extremadura e Ifeba colaboran en impulsar eventos y consolidar la Feria Espiga como "referente nacional"

El presidente de CAja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, renuevan el convenio de colaboración - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura y la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) han renovado este lunes su convenio de colaboración con el objetivo de seguir impulsando las principales ferias que se celebran en este recinto, así como para consolidar la Feria Espiga como "referente nacional" en el sector.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, han firmado la renovación de este convenio, con el que la entidad financiera reafirma su "compromiso con un calendario ferial de referencia" para la región, colaborando en la organización y desarrollo de distintos certámenes, como Ecuextre, Feciex, Iberocio o la Feria de los Mayores.

Además, la entidad también mantiene su apoyo a otras iniciativas que dinamizan el tejido económico y comercial extremeño, en un calendario en el que "uno de los grandes hitos" volverá a ser la celebración de la III Feria Espiga Agroalimentaria de Extremadura, organizada por Caja Rural de Extremadura.

Una Feria Agroalimentaria que este año dará un "importante salto cualitativo" al convertirse en la sede del XII Certamen Nacional de Gastronomía, el mayor concurso culinario de España, que situará a Badajoz y a Extremadura como "epicentro de la gastronomía nacional, reuniendo a los mejores profesionales del país y proyectando la excelencia de los productos agroalimentarios extremeños", señala la entidad.

En este sentido, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que la renovación de este convenio refleja el "firme compromiso" de la entidad "con todos aquellos proyectos que generan oportunidades para Extremadura".

ALIADO ESTRATÉGICO

Urbano Caballo ha resaltado que Ifeba es "un aliado estratégico para el desarrollo económico de la región", al que Caja Rural de Extremadura quiere "seguir acompañando el crecimiento de unas ferias que cada año atraen empresas, profesionales y miles de visitantes", ha dicho.

Asimismo, Caballo ha subrayado la importancia de la Feria Espiga como una iniciativa que "ha logrado consolidarse como un escaparate de la calidad agroalimentaria extremeña" y que este año alcanzará una dimensión nacional con la celebración del XII Certamen Nacional de Gastronomía, que será "una oportunidad extraordinaria para mostrar al conjunto de España el talento de nuestros profesionales y el enorme potencial de nuestros productos", ha resaltado.

Por su parte, el alcade de Badajoz, Ignacio Gragera, ha agradecido a la entidad por "volver a acompañar al ayuntamiento y a Feria Badajoz Ifeba" en un acuerdo que, además de la programación anual, también incluye la Feria Espiga, que supone "una cita que pone en valor nuestros productos y la gastronomía".

Además, el alcalde ha destacado "el fomento e impulso a sectores clave de la economía que generan actividad económica y riqueza para la ciudad y la región".

Cabe destacar que la colaboración entre ambas entidades se enmarca en el compromiso de Caja Rural de Extremadura con el "desarrollo de iniciativas que fortalecen el tejido empresarial, promocionan los sectores productivos y contribuyen a proyectar la imagen de Extremadura dentro y fuera de la comunidad autónoma", a través del Fondo de Educación y Promoción de la entidad.