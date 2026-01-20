Caja Rural de Extremadura reúne a una docena de entidades para analizar el futuro del sector ganadero

Foto de familia con los representantes del sector ganadero en El Toril - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha celebrado este martes en la finca El Toril un encuentro en el que han participado las principales entidades del sector ganadero en la región para debatir y analizar los retos y desafíos para el futuro del sector.

La sanidad animal, la diferencia de precios en origen y destino o la comercialización han sido algunos de los principales temas tratados junto al reciente acuerdo firmado por la Unión Europea y Mercosur y el impacto que el mismo tendrá en la ganadería extremeña.

También se ha hablado sobre la presión normativa y burocrática, el relevo generacional y la falta de incentivos y se abrió un espacio para hablar de la Feria Espiga y la importancia de buscar espacios para "vender" los productos extremeños.

En la reunión han estado presentes una docena de entidades que han dado a conocer su posición sobre el futuro del sector, entre las que se encontraban las Indicaciones Geográficas Protegidas Corderex y Ternera de Extremadura y las asociaciones de criadores de Porcino Ibérico (Aeceriber), Vacuno de Raza Retinta (ACRE), Charolés (Uchae), Caballos de Pura Raza Española (AECCPRE) y Raza Blanca Cacereña.

Junto a Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, la Lonja de Extremadura, Cicytex y el director general en funciones de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez.

(Más información en Europa Press)