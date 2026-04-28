Calvo apela al Estado de Derecho para combatir el "aterrador" principio de prioridad nacional que plantea "desigualdad"

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en declaraciones a los medios con motivo de los Premios Primero de Mayo de UGT Extremadura 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha apelado al Estado de Derecho como forma para combatir el "aterrador" principio de prioridad nacional que plantea "desigualdad".

En este punto, tras reconocer que "de momento" únicamente se está en una "conversación pública" de la idea de "discriminar" a personas por parte de algunos, de materializarse deberá "reaccionar" el Estado de Derecho, toda vez que en España "a quienes son españoles por las diferentes maneras en las que se es español con arreglo a las leyes no se puede discriminar a nadie".

Así, ha recordado que este "principio de no discriminación" está recogido en la Constitución, en las directivas transpuestas en la Ley de Igualdad de Tratos, y en la transposición de todo el derecho "anti-discriminatorio" de la Unión Europea.

"Es decir, estamos delante de una legalidad en nuestro país que impide que alguien pueda ser discriminado", insiste Calvo, quien remarca que de materializarse legalmente principios discriminatorios, "el Estado tiene muchos mecanismos de reacción, incluidos los recursos de cada persona que se sienta atropellada en su derecho del trato igualitario".

De este modo se ha pronunciado la exvicepresidenta del Gobierno en declaraciones a los medios con motivo del acto en el que ella ha recogido uno de los Premios Primero de Mayo que concede UGT Extremadura, y donde ha rechazado el principio de 'prioridad nacional'.

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