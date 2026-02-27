La campaña del 8M de la Diputación de Cáceres recoge testimonios de jóvenes del medio rural sobre la violencia machista

Cartel de la campaña del 8M de la Diputación de Cáceres - DIUPTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres está preparando su campaña institucional de cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo (8M), para lo cual está elaborando una serie de 'videopodcast', bajo el título genérico de 'P.O.V Igualdad', en los que jóvenes del medio rural reflexionan sobre la violencia de género.

El objetivo de esta iniciativa es debatir sobre las desigualdades de género, poner sobre la mesa las llamadas "red flags" de la igualdad, las obsesiones o el éxito y el papel histórico de las mujeres. Estos son algunos de los pilares de la campaña del 8M desarrollada desde el Área de Igualdad de la institución provincial.

En ella se han organizado, con la población joven como protagonista, unas mesas de debate sobre sus puntos de vista en torno a distintos aspectos relacionados con la igualdad, adaptándolos a la realidad de la juventud del medio rural e impulsando la reflexión, la crítica y el diálogo.

Son estudiantes de entre 14 y 18 años de los Institutos de Educación Secundaria (IES) de Caminomorisco, Jaraíz de la Vera y Alcuéscar los que protagonizan los tres primeros capítulos de esta serie que, con episodios de una hora de duración, abordan varios temas.

El episodio 1 se centra en las "red flags" de igualdad o las señales de alerta en relaciones (de pareja, de amistad, en el entorno educativo o laboral), que indican comportamientos controladores, machistas o tóxicos y que atentan contra el respeto mutuo y la libertad individual. Unos comportamientos que pueden derivar en situaciones de desigualdad o violencia de género.

El segundo se titula 'Mi imperio romano', una expresión de las redes sociales que se utiliza para referirse a un pensamiento o evento específico en el que se piensa de manera constante, casi a diario, y que puede llegar a obsesionar.

El episodio 3 es ¡Devorando!, otro de los términos de la cultura de las redes sociales, indicando que alguien ha superado todas las expectativas en una situación concreta. En el ámbito de la igualdad de género se utiliza para visibilizar el éxito de mujeres y personas del colectivo LGBTQ+ en ámbitos donde antes eran visibilizadas.

El cuarto y último episodio será un encuentro entre los tres centros educativos de manera presencial y con público, concretamente, el viernes 6 de marzo, a las 10,30 horas, en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, en Cáceres. Estos vídeos serán promocionados en las redes sociales, y, además, se podrán ver en el canal de Youtube de la Diputación de Cáceres.

También el viernes, 6 de marzo, tras el encuentro intercentros, a las 12,00 horas, en la puerta del Palacio Provincial, se hará lectura del Manifiesto 8M. Un acto institucional que contará con la actuación de alumnado del Conservatorio de Danza, con una actuación que tendrá como eje central el encorsetamiento de la mujer a lo largo de la historia y su liberación.

MANTENER LO CONSEGUIDO

Además, Diputación de Cáceres continúa con su programa 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos', con entrevistas que visibilizan a la mujer en el mundo rural, su papel en la historia y en el desarrollo de los municipios, frente a la invisibilidad que, en muchos casos se ha hecho.

Así, del 28 de febrero al 8 de marzo, cada día las redes de la diputación difundirá uno de los vídeos. En este caso, las charlas han sido con Mariángeles, de Sán Martín de Trevejo; Iluminada, de Piornal; Sonia, de Segura de Toro; Marga, de Jaraíz de la Vera; Pilar, de Cabezabellosa; Estrella, de Conquista de la Sierra, y Delfina, de Cañaveral, que expondrán las desigualdades de género a las que se han enfrentado en su entorno.

A estos actos se suman actividades formativas que está desarrollando la diputación dirigidas a todo el personal de la institución provincia, el OARGT y el Consorcio MásMedio, así como al personal de entidades locales que lo demanden.

Entre ellas está el encuentro, el 14 de abril, con María Martín Barranco, escritora y divulgadora española, especialista en género e igualdad y reconocida, de manera especial, por su trayectoria en la investigación del lenguaje no sexista e inclusivo.