La campaña 'En Navidad regala igualdad' fomentará en Mérida el uso de juguetes y juegos no sexistas ni violentos

MÉRIDA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en la marcha la campaña de sensibilización 'Jugar es descubrir. En Navidad regala igualdad', con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de ofrecer a niños y niñas juguetes y juegos que fomenten la imaginación y eviten el sexismo y la violencia.

El objetivo es que durante estas fiestas se elijan juguetes que "fomenten la imaginación, la igualdad y la no violencia" porque "la infancia merece oportunidades, no etiquetas", ha destacado la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, en la presentación de esta campaña este lunes en Mérida, en la que ha invitado a los emeritenses a convertirse en "parte activa del cambio" y a limitar el acceso a determinados juguetes por motivos de género, ya que ello "reduce la capacidad de niños y niñas para descubrir quiénes pueden llegar a ser".

Una reflexión, ha continuado Aragoneses, orientada a informar a las familias sobre el "impacto social y educativo" de los juguetes y a promover la elección de regalos navideños "con conciencia", ya que los más pequeños tienen derecho a "explorar sin etiquetas ni restricciones de género".

Así, la delegada ha reiterado el "compromiso" del equipo de gobierno con la "igualdad desde la infancia", y por ello, ha instado a la colaboración de los centros escolares para difundir el cartel de la campaña, contando con la "complicidad" del profesorado y de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs), con el propósito de que "llegue al mayor número de personas posibles".

Asimismo, ha alertado de los peligros de los juegos, juguetes y videojuegos con contenidos violentos, y ha destacado la importancia de "educar y formar" en la resolución de conflictos de manera "positiva, constructiva y creativa", con el fin de evitar conductas agresivas.

DECÁLOGO PARA FAMILIAS

Finalmente, la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, ha anunciado la difusión de un decálogo dirigido a la comunidad educativa, con una serie de sugerencias para "trabajar conjuntamente con familias y colegios".

Un decálogo que establece, entre otros puntos, que "no hay juguetes de niñas o de niños", al igual que los colores, que "no tienen sexo", y se aboga por "escoger juguetes que respondan a las inquietudes y a la diversidad de cada persona", y a revisarlos para que sean "seguros, acordes con la edad y libres de prejuicios sexistas".

Además, en este decálogo se insta a regalar juguetes que permitan a los más pequeños "cooperar y compartir espacios, tanto públicos como privados", así como que puedan desarrollar diversas capacidades y habilidades.

También se aboga a elegir juegos y juguetes que "potencien la igualdad en la participación, así como el desarrollo de sentimientos y afectos, tanto para niñas como para niños", a rechazar juguetes, juegos y videojuegos violentos, así como a escoger juguetes, videojuegos y libros que visibilicen y den protagonismo tanto a niñas como a niños.