La campaña del tomate en Extremadura discurre con normalidad con un producto de calidad y sin incidentes en transporte

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, visita la planta de Conesa en Villafranco del Guadiana - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El delegado del Gobierno visita la planta de Conesa, en Villafranco del Guadiana, que transforma un millón de toneladas al año

VILLAFRANCO DEL GUADIANA (BADAJOZ), 11 (EUROPA PRESS)

La campaña del tomate en Extremadura, que se inició a finales de julio y se prevé concluir a mediados de septiembre, discurre con normalidad con un producto de calidad y sin incidentes de transporte entre los más de 100.000 camiones que circulan por la región desde las plantaciones hasta las fábricas de transformación conservera.

Este año, en toda España se prevé transformar 2,6 millones de toneladas, de los que aproximadamente 1,8 se harán en Extremadura, y un millón saldrán de la plantas que el grupo Conesa tiene, como la ubicada en la localidad pacense de Villafranco del Guadiana, que ha visitado este martes el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, para conocer cómo discurre la campaña.

El CEO del Grupo Conesa, Manuel Vázquez, ha acompañado a Quintana durante la visita que ha realizado a las instalaciones de esta empresa, que ha sido beneficiaria de ayudas por más de 3,3 millones de euros del Perte Agroalimentario y del Perte de Descarbonizacion del Gobierno de España.

Vázquez ha explicado que la campaña de recogida del tomate para conservas comenzó el 26 de julio "en tiempo y forma" tras una primavera que acompañó con el tiempo, por lo tanto, se llevan dos semanas de trabajo y ahora mismo se está en el pico de producción. De momento, se ha transformado en torno a un 27% de la contratación y el producto llega "con buena calidad" tras las complicaciones del año pasado por las lluvias

"Este año el tomate viene con muy buen color, ha madurado correctamente y, de momento, va todo con cierta normalidad", ha recalcado Vázquez, que ha señalado que habrá que esperar a las producciones medias y tardías que "seguramente se hayan visto afectadas por las diferentes olas de calor que hemos tenido durante los meses de junio, julio e incluso agosto".

También ha habido alguna parcela temprana afectada por un problema fitosanitario debido a que la Unión Europea ha prohibido el uso de un producto que se utiliza para combatir una plaga, los heriófidos, y en algunas parcelas "ha sido muy complicado combatir esta plaga".

El Grupo Conesa tiene un total de 11 unidades productivas, de las cuales dos están fuera de la península ibérica, una en Estados Unidos, donde se produce polvo de tomate, y una industria en China, donde se transforma pasta de tomate, además de nueve industrias en la península ibérica, dos en Portugal y 7 en España, cinco de las cuales están en Extremadura y otras dos en la provincia de Sevilla.

El 80% del producto que transforma se exporta a Europa, concretamente a países como Alemania, Reino Unido, Francia y Holanda pero también por un 8% de la facturación llega desde Japón.

DESCARBONIZACIÓN

En cuanto a planes de futuro, las industrias del tomate en la Unión Europea están actualmente dentro de un régimen que se llama MTS (Mission Trade System) y están obligadas a pagar por las emisiones de CO2, por lo que el Grupo Conesa ha realizado "una apuesta muy fuerte por la descarbonización" y ha sido beneficiaria de varios Perte para realizar inversiones en sus instalaciones.

El Grupo Conesa, cuenta con tres industrias de primera transformación y una industria que hace segundas y ulteriores transformaciones. Se trata de una empresa familiar que ha sabido adaptarse a las tendencias del mercado y a los avances tecnológicos, según ha resaltado el delegado del Gobierno en su visita.

Entre los problemas que también se han abordado está el de las olas de calor, que cada vez son más frecuentes por lo que "hay que empezar a trabajar en búsqueda de nuevas variedades, que sean más resistentes para el calor", ha explicado el delegado en declaraciones a los medios.

En cuanto al transporte de la mercancía desde las plantaciones hasta las industrias conserveras, Quintana ha recordado que son más de 100.000 vehículos los que circulan durante la campaña del tomate por las carreteras extremeñas. "Hemos mejorado muchísimo en los últimos años, reduciendo por una parte la pérdida de productos en las carreteras, el que no se vierta líquido en nuestras carreteras y que los neumáticos estén en las condiciones oportunas", ha explicado el delegado que ha avanzado que no se ha producido ningún siniestro.

"Este es un trabajo de todos y desde luego las fábricas, que son las que realmente pagan el transporte, han hecho un esfuerzo durante los últimos años, porque esto es un beneficio para todos, no solo para el resto de los que circulamos por carretera sino un beneficio absolutamente para todos", ha resaltado.

Con todo ello, el delegado ha destacado que el sector del tomate "es clave" para la economía regional y ha valorado el trabajo del Grupo Conesa que es un referente europeo en esta materia. "Creo que es un verdadero ejemplo", ha señalado Quintana, que ha recorrido la planta y ha analizado con los responsables los problemas del sector, al tiempo que les ha agradecido "el esfuerzo que vienen haciendo durante tantas décadas".