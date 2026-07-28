Carlos Sobera llega este miércoles al Festival de Teatro de Mérida con 'La comedia de la olla'

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida presenta 'La comedia de la olla' - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor Carlos Sobera encabeza este miércoles el reparto de 'La Comedia de la olla', un obra con tintes de vodevil que se estrena este miércoles, 29 de julio, en el Festival Internacional de Teatro Cláscio de Mérida, y que invitará al reflexionar sobre la importancia de poseer frente a la esencia del ser, acompañado de cuatro números musicales.

La obra, que integra una coreografía al estilo jazz adaptada a canciones "divertidas y pegadizas", está dirigida por Juan Luis Iborra, quien también firma la adaptación del texto junto a Antonio Prieto, actor del elenco formado por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón, Silvia Vacas, David Tortosa, Arianna Aragón.

En concreto, 'La comedia de la olla' está protagonizada por Euclión, quien atesora una olla llena de monedas que teme que le puedan robar, y cuya codicia y desconfianza desencadenan una serie de enredos familiares y amorosos en la Roma antigua, donde los secretos de sus hijos complicarán aún más la situación.

La obra ha sido presentada este martes en rueda de prensa por los miembros del elenco de la obra, junto con el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, o el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez.

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