Carmen Palop indaga en la sostenibilidad de la moda y el "aura" de las prendas de segunda mano en una muestra en Mérida

Instalación de la muestra 'Arkeología de la moda', de Carmen Palop, en el Claustro de Santa Clara en Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista Carmen Palop expone en el claustro de Santa Clara de Mérida 'Arkeología de la moda', una muestra multidisciplinar que indaga en la tendencia al sobreconsumo en el sector textil y en el plano antropológico de los mercadillos de ropa de segunda mano.

Una exposición que surge de la propia afición de la autora por los mercadillos y la "atracción" que le genera "excarbar" en un montón de ropa en busca de un tesoro en forma de prenda que, al mismo tiempo, posee un "aura, la huella de las manos" de quien la vistió antes de desprenderse de ella, y que ha acabado formando parte de una montaña de distintos colores, texturas y estampados.

La colección también dialoga con el espacio en el que se ubica, adaptándose en este caso a un edificio creado con fines religiosos, un convento, que también se ha utilizado como vivienda noble, y ahora ofrece un uso administrativo y cultural, de modo que la muestra se presenta al espectador de una forma diferente a la que tuvo en el Museo Textil de Plasencia, y a la que tendrá cuando llegue al Museo Pérez Comendador-Leroux de Hervás.

El título de la exposición, comisariada por Julio C. Vázquez-Ortiz, hace alusión a la arqueología por aquello del descubrimiento que se encuentra quien se acerca a un montón de ropa usada y tira de una prenda sin saber lo que vas a encontrar. Puede ser un vestido, un pantalón, "algo que te viene bien, que te viene mal", ha explicado la autora en la inauguración este miércoles, 25 de marzo, en este espacio cultural donde podrá visitarse hasta el próximo 18 de mayo.

Palop incide en los mercadillos como espacios "caóticos" y a la vez "ricos", en los que "en un pequeño espacio de suelo, de cualquier rincón, te puedes encontrar auténticos tesorillos, cosas que la gente ha despreciado", para las que propone "una nueva mirada" sobre esta ropa para "darle una segunda vida".

Son prendas que atesoran también un "punto poético", porque han pertenecido a "personas que han tenido una historia, un recorrido interesante", por lo que al plano "ecologista" y "anticonsumista" del proyecto se une una mirada "poética" y "antropológica".

En su intervención, ha agradecido a la Junta de Extremadura el apoyo recibido para llevar a cabo el proyecto y exponer su obra en distintos espacios públicos, así como ha expresado el "orgullo" que le produce pertenecer a una comunidad autónoma que apoya al arte y a los artistas en sus diferentes manifestaciones.

APOYO A LOS ARTISTAS VISUALES

La inauguración ha contando con la presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha destacado que se trata de una propuesta "actual, agresiva, estudiada, muy intelectual" que aborda la "insostenibilidad" del sector de la moda que lleva la firma de una artista "que es arriesgada, que es valiente, que está actualizada y que está comprometida con el medio ambiente y con la sociedad".

Bazaga ha defendido el apoyo que presta la consejería al sector: "cuando cuidamos a nuestros artistas lo que cuidamos es el bienestar de nuestra región", ha defendido.

En este sentido, ha señalado que en 2024 y 2025 han "ayudado" desde la consejería a 17 artistas visuales con una subvención total de 80.000 euros en la producción de sus proyectos, a lo que se suma el apoyo a través de la cesión de espacios para mostrar su arte al público.

Así, ha dicho que las tres salas de exposiciones de las que dispone la Junta de Extremadura, que son este claustro de Santa Clara en Mérida, la Sala Europa en Badajoz y el Archivo Histórico de Cáceres, en estos dos años se han llevado a cabo 33 exposiciones a cargo de artistas visuales.