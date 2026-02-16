El Carnaval de Badajoz continúa en su segunda semana con citas como los pregones infantil y de Exaltación

Gran Desfile del domingo del Carnaval de Badajoz. - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El V Pregón Infantil, en esta ocasión pronunciado por Valentina Ariza (Aprisa y Corriendo), Mara García Facundo (Carnavalatis), Diana Paraschiv Troncas (Caretos Salvavidas) y Sophie Vázquez Bermejo (Murga CEIP Enrique Iglesias), actuaciones de murgas de adultos y callejeras en la calle o nuevas fiestas con DJ son algunas de las propuestas de este lunes, día 16, dentro de la segunda semana del Carnaval de Badajoz.

Otros eventos de esta semana son una Concentración de artefactos o una Ruta carnavalera de comparsas también este lunes, el tradicional Entierro de la Sardina del martes, o el Pregón de Exaltación del Carnaval por Pedro Noriega 'Pedro el de la Buhardilla' y nuevas placas en el Paseo del Carnaval el jueves, en una semana que se completa en las jornadas del sábado y del domingo con una Gran Gala o el Desfile de despedida.

En concreto, este lunes desde las 19,00 y hasta las 23,00 se puede disfrutar de actuaciones de las murgas adultos y callejeras en los escenarios oficiales en la Plaza Alta, de la Soledad y López de Ayala y en la calle Francisco Pizarro en la esquina con 'La Cubana'; y también a partir de las 19,00 de un Pasacalles infantil de comparsas entre el cruce de la calle Menacho, la avenida Juan Carlos I y Obispo San Juan de Ribera para concluir en la Plaza de España.

También a partir de las 19,00 habrá fiesta DJ en la Plaza San Atón y a partir de las 22,00 en la Plaza de España, que acoge previamente a las 20,00 el Pregón Infantil, en una jornada de lunes de Carnaval que se completa a las 23,00 horas con una Concentración de Artefactos en Entrepuentes, y a la misma hora con una Ruta Carnavalera de Comparsas entre Manuel Saavedra Palmeiro y Santiago Ramón y Cajal.

El martes día 17 es el turno del tradicional Entierro de la Sardina en la barriada de San Roque con el popular Desfile de comparsas, artefactos y grupos de animación en la avenida Ricardo Carapeto seguido de una degustación de sardinas y ambiente carnavalero.

NUEVAS PLACAS EN EL PASEO DEL CARNAVAL

Ya el jueves, a las 17,00 será el turno del Concurso 'Carnaval de las Mascotas' en la Plaza de España; a las 20,00 de la presentación de nuevas placas en el Paseo del Carnaval, en el Paseo de San Francisco, y a las 21,00 del IV Pregón de Exaltación del Carnaval con Pedro Noriega en el Teatro López de Ayala.

Por su parte, para el viernes se ha programado el Concurso de Disfraz en la calle de adulto e infantil a las 17,00 horas en la Plaza de España; y continúa a partir de las 19,00 con actuaciones de comparsas en las plazas Conquistadores, San Atón, España y la situada junto a la calle Lady Smith en Cerro Gordo y de murgas en las plazas López de Ayala y de la Soledad, la calle Francisco Pizarro esquina con 'La Cubana'. También desde las 19,00 habrá una Exposición de Artefactos en Entrepuentes.

El sábado las actividades se trasladan a Valdepasillas, con la Gran Gala del Carnaval a partir de las 16,00 horas en la explanada del antiguo recinto ferial, en la zona del mercadillo de los martes, con apertura de puertas a las 14,00 horas; y el domingo con el Desfile de despedida del Carnaval a partir de las 13,00 entre la avenida Tomás Romero de Castilla y la Plaza de la Molineta, organizado por la Asociación de Vecinos de esta barriada.