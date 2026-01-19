El cartel del Carnaval Romano de Mérida 2026 reivindica el papel protagonista de la mujer en la fiesta

Presentación del cartel oficial del Carnaval Romano 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Ene.

El cartel anunciador del Carnaval Romano de Mérida 2026 reivindica el papel protagonista de las mujeres en el desarrollo de esta fiesta bajo la visión de su autora, la docente de talleres artísticos y creativos Ana Belén Morillo Aceñero.

Bajo el lema 'Las protagonistas del Carnaval', la autora presenta un diseño "reivindicativo" debido a la escasa presencia de la mujer en este tipo de carteles, afirmando que este año "las mujeres se merecen, al menos, ser las protagonistas del cartel".

En ese sentido, ha explicado que la estética del cartel refleja "un mosaico moderno, una especie de teselas con texturas de tela muy carnavalera".

Asimismo, la figura superior representa la turuta de Oro y el Concurso de Agrupaciones con "su desfile lleno de confeti", mientras que la figura inferior es una caracterización romana de la diosa Minerva.

La escena se sitúa en una "especie de espiral que guía hacia el centro", donde se encuentra la caligrafía con una tipografía romana que da la sensación de estar "bailando". El fondo, de color blanco, refleja la "diversión y la luz que transmite el carnaval emeritense", ha concluido.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha destacado que los trabajos de la autora siempre "transmiten alma y conectan con el público", como su proyecto final de grado 'Cardar la lana', galardonado con la selección anual al mejor trabajo o proyecto de estudio.

Finalmente, la delegada ha anunciado que esta mañana se ha enviado a todas las agrupaciones participantes el jurado del concurso, donde se ha abierto un plazo de cinco días para presentar alegaciones, y el próximo lunes, día 26, será publicada la conformación definitiva.