El cartel 'Destellos en el Valle', de Jesús Vinagre, anunciará la Feria de Mérida 2026

'Destellos En El Valle', Obra Del Emeritense Jesús Vinagre Mateo Ganador Del Cartel De La Feria De Mérida 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cartel 'Destellos en el Valle', obra del emeritense Jesús Vinagre Mateo, anunciará la Feria de Mérida 2026, que se celebrará del 1 al 6 de septiembre, tras ganar el concurso convocado con este objetivo.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, acompañada de miembros del jurado del jurado del concurso del cartel anunciador de la Feria de Mérida han dado a conocer este miércoles este primer premio, dotado con 1.000 euros para el ganador, y que ha sido elegido entre los nueve trabajos presentados.

Cabe destacar que este jurado ha esta compuesto por el profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida Sebastián García-Martín; la directora del Aula de Pintura Creativa, Pilar Baena; una representante del Consejo Local de Personas Mayores de Mérida, Eulalia Flores,; el fotógrafo del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Mérida, José Moreno y el director del Archivo Histórico Municipal, José Antonio Peñafiel.

En su intervención, la delegada de Festejos ha valorado que las nueve propuestas presentadas en esta edición reflejan "una forma diferente de interpretar la ciudad, las fiestas y las tradiciones, enriqueciendo el patrimonio gráfico de la feria".

CENTRADO EN LA RIQUEZA PAISAJÍSTICA

El cartel ganador, 'Destellos en el Valle' supone un diseño que pretende "alejar la mirada de la tradicional iconografía monumental romana de Mérida para centrar la atención en su riqueza paisajística, natural y emocional".

Un concepto, ha puntualizado Peñafiel, que "nace de la voluntad de homenajear el entorno del Valle del Guadiana y la atmósfera única de sus atardeceres estivales", sirviendo como "marco perfecto" para el anuncio de las Ferias y Fiestas de Mérida 2026.

Además, el cartel presenta un diseño estructurado mediante "una composición vertical que juega con los contrastes cromáticos y la iluminación corpuscular", con la Loba Capitolina como "una observadora atemporal que contempla la celebración desde la lejanía para conectar el pasado histórico con la vida contemporánea de la ciudad".

Asimismo, el fondo y el paisaje muestran "un gran sol poniente que baña el horizonte con tonos dorados y anaranjados, recreando la calidez del ocaso sobre el valle y las zuletas de la ciudad", mientras que los elementos mecánicos y lumínicos de la feria, acompañados por los fuegos artificiales, aportan "dinamismo, color y el carácter lúdico que exige el cartel", ha asegurado.

En este sentido, Peñafiel ha reafirmado que la propuesta "les llamó la atención por la forma en que está representada la Loba Capitolina, con el sol de fondo, tan bonito en Mérida durante el verano".

Por su parte, el segundo premio, dotado con 500 euros, ha sido para el denominado 'Mérida, donde la historia se viste de feria', de Sheila Morcillo Apolo, de la localidad pacense de Valdetorres, que, según ha señalado Peñafiel, se trata de "un cartel representativo que incorpora elementos propios de los monumentos de Mérida y de las ferias tradicionales".

Finalmente, Aragoneses ha destacado que, tras once años de trayectoria, este certamen es "una apuesta firme del Ayuntamiento de Mérida por la creatividad, el talento y la participación", al ofrecer a los diseñadores "una oportunidad para mostrar su trabajo y aportar una visión sobre lo que representa la Feria de Mérida".

Por último, ha agradecido la participación de los concursantes al destacar que "detrás de cada persona y de cada propuesta hay muchas horas de trabajo, creatividad e ilusión que merecen reconocimiento".

Cabe destacar que todos los carteles presentados a este concurso estarán expuestos durante diez días en el patio interior del Ayuntamiento de Mérida.