Un cartel de 'No es fango, es corrupción' recibe a David Sánchez a su llegada a la Audiencia de Badajoz para declarar

Hazte Oir realiza una protesta a las puertas de la Audiencia Provincial de Badajoz donde declara Pedro Sánchez - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un cartel en el que se puede leer 'No es fango, es corrupción', firmado por Hazte Oír, ha recibido este jueves al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz donde tiene previsto declarar como investigado en el juicio que se sigue por su contratación en 2017 en la Diputación de Badajoz.

Unos carteles que llevan la imagen de Pedro Sánchez, David Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, y al que miembros de la organización Hazte Oír les han tirado una mezcla que simulaba fango con el objetivo de "enfangar a los corruptos", y han invitado a los ciudadanos que pasaban a que participasen también.

La entrada a la Audiencia Provincial de Badajoz ha amanecido este jueves rodeada de vallas de seguridad ante la expectación creada por la declaración este jueves del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto a otros nueve investigados, en el juicio que se sigue por su contratación en la institución en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

David Sánchez ha entrado a la Audiencia Provincial de Badajoz poco después de las 9,00 horas por la puerta de atrás, como ha hecho durante todos los días de este juicio, donde le esperaban decenas de medios de comunicación.

Cabe destacar que el inicio de la sesión está previsto para las 9,55 horas de este jueves con la declaración de Miguel Ángel Gallardo en calidad de investigado, al que seguirá David Sánchez, seguido en tercer lugar por la exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano; la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, y la exdirectora de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz Juana Cintas.

En sexto lugar declarará el director de Cultura Manuel Candalija, seguido del exdiputado de Cultura Francisco Martos; la exdirectora de Cultura Emilia Parejo; el funcionario Félix González; el actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, y el exasesor de Moncloa y exjefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas Luis Carrero, según avanzó el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, al inicio de la jornada de este pasado miércoles.

La sesión está prevista de 09,55 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, y en caso de que no concluya durante la jornada de este jueves, continuará el viernes día 5 hasta las 14,00 horas.

Tras la declaración de los once investigados, el juicio continuará los días 8 y 9 de junio con los informes finales de las partes.

Una declaración a la que el hermano de Pedro Sánchez llega "con toda la tranquilidad y la naturalidad", según señaló su abogado, Emilio Cortés, a preguntas de los periodistas este pasado miércoles, aunque no quiso desvelar si responderá a las preguntas de todas las partes.