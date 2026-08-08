'Casa con dos puertas, mala es de guardar' lleva el ingenio de Calderón a Alcántara con risas, enredos y sello extremeño

Representación de 'Casa con dos puertas, mala es de guardar' en la 40º edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara. - FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALCÁNTARA

ALCÁNTARA (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara ha vivido este viernes otra gran noche de su 40ª edición con la representación de 'Casa con dos puertas, mala es de guardar'.

La compañía extremeña Verbo Producciones ha llevado al escenario del Conventual de San Benito una de las comedias más célebres de Calderón de la Barca, conquistando al público con una puesta en escena que ha conjugado humor, ritmo y el tradicional juego de equívocos de este género, según ha destacado la organización del festival en un comunicado.

Se trata de una comedia de enredo en la que los amores, los celos y los malentendidos se entrecruzan entre secretos, confusiones y puertas que se abren y se cierran en el momento menos oportuno, generando las risas del público.

La obra sigue a Lisardo, quien se hospeda en casa de su amigo Félix y allí conoce en secreto a Marcela, hermana de este, mientras Félix está enamorado de Laura, amiga de su hermana. La imposibilidad de expresar abiertamente sus sentimientos va complicando las relaciones hasta convertirlas en una auténtica maraña.

La llegada de Fabio, padre de Laura, lejos de aclarar la situación, añade todavía más confusión a una historia que demuestra, entre humor y enredos, que una casa con dos puertas "siempre es difícil de guardar", en una representación y texto que rezuman Siglo de Oro y que concluyó con una "cerradísima ovación" en la segunda obra de de San Benito.

MESA REDONDA SOBRE EL FESTIVAL

Antes de que se levantara el telón del conventual, el refectorio del convento acogió la mesa redonda '40 años, un sueño, una realidad', un recorrido por la historia del festival que sirvió para mirar a las cuatro décadas de historia del certamen, pero también para mirar al futuro y poner en valor lo que representa hoy: un festival consolidado, con proyección nacional y una extraordinaria capacidad de convocatoria pese a celebrarse en un pequeño municipio situado al oeste del oeste peninsular.

Uno de los datos que mejor resume esa singularidad lo puso sobre la mesa el exdirector del certamen Paco Palomino, quién afirmó que Alcántara, con alrededor de 1.200 habitantes, dispone de 1.600 localidades en su escenario principal y "es capaz de llenarlas".

La actual directora, Rocío Montero, incidió en esa característica: "Está aquí todo el pueblo y más gente. No sé si hay algún sitio que pueda presumir de eso". Una implicación popular que viene desde los propios orígenes del certamen. Además, durante la mesa también se ha recordado aquellas primeras ediciones con "la plaza llena y la gente disfrazada", al tiempo que se ha destacado la importancia del público para el festival que no ha sido un mero espectador, sino un participante en el certamen.

La mesa dejó también clara la dimensión que el festival ha adquirido fuera de Extremadura y lo singular del espacio del Conventual de San Benito.

La mesa concluyó con otra idea, como es la de proteger el certamen para el futuro, reforzando la creación extremeña, fomentando la formación y la cooperación y continuar aumentado la proyección nacional sin perder la esencia que lo ha hecho diferente.

'FESTIVAL OFF'

La programación también contó con una representación en la Plaza de San Pedro bajo el nombre de 'Thalassa: Hijos del Mar, Mitología y Circo', un espectáculo que combinó acrobacias, circo y referencias al imaginario clásico, en este caso con espectáculo acuático incluido, antes de que los 'Susurradores de Teatro' sorprendieran al público a las puertas del Conventual como antesala a la representación principal de la noche.

Como broche final, los tradicionales paseos teatralizados volvieron a ofrecer una forma diferente de descubrir el patrimonio monumental de Alcántara.

La 40ª Edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara está organizada por el Ayuntamiento de Alcántara bajo la dirección de Atakama Creatividad Cultural y con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, además de la colaboración de Alimentos de Extremadura, Hospederías de Extremadura, Caja Rural de Extremadura, Oeste Energía Solar-Comunicaciones, la ONCE, Fundación Iberdrola España y el Centro Comercial Ruta de la Plata.

AGENDA DE ESTE SÁBADO, 8 DE AGOSTO

La Compañía Nacional de Teatro Clásico junto a la Compañía Lucas Escobedo recalan este sábado en San Benito con 'Farra', Premio Max a Mejor espectáculo musical en 2025, dentro de la programación oficial, a las 23.00 horas.

El Mercado Artesanal y Gastronómico abrirá de 19,00 a 01,00 horas en la Plaza de España, que contará con animación a las 19,15, 21,15 y 22,15 horas; a las 21,00 horas en la Plaza de Portugal el 'Pasacalles Very Big Pulga'; y después de la obra principal, a las 00,30 horas en la salida del Conventual, 'Paseos Teatralizados', según ha recordado la organización del certamen.