Casi 2.200 aspirantes se examinan el fin de semana para 195 plazas de bombero forestal y 29 de agente del Medio Natural

Dos bomberos forestales del Infoex apagan un fuego junto a una carretera. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.196 opositores están llamados este fin de semana a realizar los exámenes para las 195 plazas de bomberos forestales conductores y 29 de agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, integradas en la oferta de empleo público convocada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la mayor de la última década en la administración autonómica.

Las pruebas para agentes del Medio Natural se celebrarán este sábado día 25, y a ellas se han inscrito 805 aspirantes, mientras que las de bomberos forestales, con 1.391 candidatos, serán el domingo 26. En ambos casos comenzarán a las 10,00 horas en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Badajoz.

Las 195 plazas para bomberos incluyen las 138 creadas el pasado diciembre con contratos para todo el año en vez de seis meses como hasta ahora. Están ocupadas desde mediados del pasado enero y han permitido que el Plan Infoex disponga, por primera vez en su historia, de la misma plantilla para extinción y para prevención, detalla la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Las 29 de agentes del Medio Natural también supondrán un "refuerzo" del operativo extremeño contra los incendios forestales, ya que estos profesionales ejercen como directores de extinción y realizan guardias de incendios durante todo el año.

LISTOS PARA LA ÉPOCA DE PELIGRO ALTO

Tras estas pruebas teóricas se celebrarán las prácticas y las físicas, en fechas que permitirán constituir las bolsas de empleo antes del inicio de la campaña de riesgo alto de incendios forestales, que suele empezar el 1 de junio y acabar el 15 de octubre.

La estabilización de estas 224 plazas entre bomberos y agentes se suma a otras medidas puestas en marcha por la Junta de Extremadura en los últimos meses y que suponen "un refuerzo del operativo" de lucha contra los incendios forestales en la comunidad autónoma.

Entre ellas, la citada contratación de 138 bomberos forestales durante todo el año en vez de solo durante seis meses o la incorporación de 37 vehículos el año pasado, varios de ellos unidades de maquinaria pesada que ya se están utilizando en tareas preventivas y se usarán también en extinción, y que se suman a los 45 vehículos incorporados a finales de 2024.

Además, a lo largo de este año y el próximo, la plantilla del Plan Infoex volverá a crecer, avanza la Junta, gracias a la incorporación de 65 nuevos bomberos forestales que cubrirán los nuevos retenes de Plasencia, Cáceres, Don Benito, Coria, Zafra y Trujillo.

La creación de estas unidades está recogida en el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del Infoex, aprobado el pasado junio con el visto bueno de todos los sindicatos presentes en la mesa negociadora y que estaba pendiente desde el año 2018.