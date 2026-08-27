Casi 60 deportistas de alto rendimiento se formarán en la Residencia Estable del Centro de Tecnificación de Cáceres

Residencia Estable de Deportistas del CNTD de Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este jueves, día 27, la resolución de la convocatoria de plazas para ingresar en la Residencia Estable de Deportistas del Centro de Nacional de Tecnificación (CNTD) 'Ciudad Deportiva de Cáceres' durante el curso 2026-2027.

En concreto, 58 deportistas de alto rendimiento continuarán con su formación en este centro, contando con respaldo técnico tanto a nivel deportivo como académico, y el uso de infraestructuras de máximo nivel.

Esta residencia, dependiente de la Junta de Extremadura, constituye uno de los principales recursos de apoyo al deporte de alto rendimiento en Extremadura, ofreciendo a los deportistas un entorno adecuado para compatibilizar su formación académica y deportiva.

Esta anualidad, el centro extremeño completa de nuevo el 100 % de su capacidad residencial interna, es decir, contará con 40 residentes en régimen interno y 18 deportistas externos, incluidos en los programas de especialización deportiva de las federaciones extremeñas, así como las plazas concedidas en la convocatoria de régimen individual, ofreciendo de este modo un soporte especializado a deportistas de alto nivel que compaginan su residencia familiar con los entrenamientos en el centro.

Montaña y Escalada junto con Judo son las disciplinas que cuentan con mayor número de usuarios que se formarán en el centro a partir del 9 de septiembre, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Por todo ello, con la plena ocupación de sus 40 plazas residenciales y la articulación de sus programas externos, el CNTD 'Ciudad Deportiva de Cáceres' reafirma su papel estratégico en la preparación biomecánica, médica y técnica del deporte de alto rendimiento en Extremadura con el objetivo de favorecer las mejores condiciones de entrenamiento y formación para jóvenes con proyección deportiva en el ámbito nacional e internacional.

(((Más información en Europa Press)))