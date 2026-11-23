La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, en declaraciones a los medios antes de reunirse con alcaldes de los municipios afectados por el tren de borrascas de principios de año - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi todos los ayuntamientos extremeños (105 de los 110) que solicitaron a través de las subdelegaciones del gobierno beneficiarse de ayudas del Gobierno central --a través de real decreto ley-- para el arreglo de caminos rurales y comunidades de regantes tras haber sido afectados por el tren de borrascas de principios de año tienen ya finalizadas las memorias valoradas necesarias.

En concreto, serán beneficiarios de 99,4 millones de euros que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene presupuestados --con financiación íntegra del mismo-- para Extremadura (500 millones también para Andalucía) para el arreglo de caminos rurales y en comunidades de regantes afectados por esas borrascas.

De este modo lo ha desgranado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, en declaraciones a los medios antes de mantener una reunión de trabajo e informativa este lunes en Mérida con alcaldes de los municipios afectados.

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