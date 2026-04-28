CCOO se concentra por el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para reclamar "mayor prevención"

Concentración de CCOO por el Día de la SEguridad y la Salud en el Trabajo - CCOO

MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Delegados de prevención del sindicato CCOO de Extremadura se han concentrado este martes a las puertas de su sede en Mérida con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en un acto en el que han tachado de "inaceptable" que seis trabajadores hayan fallecido en lo que va de año en la región en accidentes laborales.

Una concentración que se ha celebrado bajo el lema 'Trabajar, Sí. Perder la vida, No', y en la que los asistentes han tenido un recuerdo para todas aquellas víctimas de accidentes y enfermedades laborales, y han reclamado a las empresas el "cumplimiento estricto" de la normativa.

Además, también han reivindicado a los poderes públicos su "compromiso para afrontar los cambios necesarios que adapten la legislación preventiva a los actuales retos del mundo de trabajo".

En su intervención, la secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha lamentado la "falta de aplicación y la falta de financiación" en salud laboral, así como "la falta de sensibilización también del empresariado", ya que según ha reafirmado, "invertir en salud laboral es invertir en el trabajador, y que esos accidentes laborales no sean tan duros como puede ser, llegar a perder la vida en el trabajo".

Berrocal ha admitido que en los últimos años "se ha avanzado mucho" y junto con la Junta de Extremadura se han "ampliado políticas para mejorar la sinestralidad en la región", tras lo que ha apuntado que "queda camino por avanzar".

Así, la dirigente regional de CCOO ha instado a la Inspección de Trabajo a que "esa garantía para que estos accidentes no ocurran esté presente en los centros de trabajo", así como por los delegados del sindicato en las empresas, que "tienen mucho que decir y muchas veces no son escuchadas por la propia administración y por el propio centro", ha dicho.

"ES UN PROBLEMA ESTRUCTURAL"

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de CCOO Extremadura, María Nicolás, ha tachado de "inaceptable" que en lo que va de año "haya seis personas que han perdido la vida por el simple hecho de ir a trabajar", tras lo que ha alertado de que cada año en la Extremadura "hay más de 23.000 accidentes laborales en el trabajo".

Unos datos que no suponen "una cuestión casual ni una cuestión puntual, sino un problema estructural y evitable", ha señalado María Nicolás, quien ha resaltado que "cuando hay accidentes laborales no es una cuestión de mala suerte, es una cuestión de falta de prevención".

Nicolás ha apuntado que en la actualidad "se pasa mucho por alto es la infradeclaración que hay de enfermedades profesionales, sobre todo relacionadas con el cáncer laboral o con la salud mental", tras lo que ha señalado que "cuando algo no se visibiliza, es imposible que se tomen medidas para protegerlo y para prevenirlo", ha dicho.

Por todo ello, la secretaria de Salud Laboral ha considerado "fundamental que se visibilicen todas las enfermedades, porque hay muchísimos agentes cancerígenos y hay muchísimas muertes al año en España por cáncer y casualmente por cáncer laboral reconocidas hay muy pocas", lo que en su opinión, "da una evidencia de que no se está teniendo en cuenta todo esos factores en el día a día en los centros de trabajo", ha resaltado.

Por todo ello, CCOO pide que "se refuerce" la Inspección de Trabajo, que las empresas "cumplan con la ley, que no se quede solo en los papeles", y que la normativa actual se actualice, ya que los riesgos actuales "han evolucionado en estos últimos 30 años", ha concluido.

Tras esta concentración, CCOO celebra la Jornada 'Prevenir para vivir: del papel a los hechos', en la que delegados de las distintas federaciones sectoriales del sindicato están compartiendo buenas prácticas en sus empresas, para visibilizar los avances conseguidos en la mejora de las condiciones laborales en materia de prevención de riesgos..