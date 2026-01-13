CCOO Extremadura apuesta en 2026 por el diálogo social, un plan de industrialización y avanzar hacia el "pleno empleo"

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, junto a otras responsables del sindicato, en rueda de prensa para hacer balance de 2025 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha señalado entre las prioridades del sindicato para 2026 las de continuar formando parte del diálogo social, avanzar hacia el "pleno empleo" en la comunidad, y trabajar para lograr el impulso de un plan de industrialización.

Así, tras señalar que el suyo es un sindicato "fuerte" que está "comprometido" con los trabajadores, con la igualdad, el empleo "digno", la democracia, la paz y la cohesión social, Berrocal ha subrayado que CCOO continuará solicitándole a la Junta de Extremadura que se abran "nuevos espacios de diálogo" en materia de educación o de discapacidad.

También, sobre vivienda, CCOO reclama medidas "urgentes", entre ellas un parque público en alquiler, actuaciones en zonas tensionadas, y el "control de precios" tanto en propiedad como en alquiler.

Además, el sindicato apuesta por un cambio de modelo energético; y reivindica un plan de industrialización para Extremadura ligado a transiciones "justas"; a la vez que defiende una fiscalidad "progresiva" y "redistributiva", y continuar con la lucha contra el fraude fiscal.

De este modo lo ha defendido María Berrocal en una rueda de prensa ofrecida este martes en Mérida en la que ha hecho balance de 2025 y ha planteado objetivos del sindicato para 2026; y donde ha transmitido también la "más firme repulsa" de CCOO a "todas las violencias machistas", una "lacra" que hay que "combatir" puesto que esta situación "es estructural".

