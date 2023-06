CCOO Extremadura cree que el 23J será "definitivo" para tener un país con derechos para las mujeres y el colectivo LGTBI

MÉRIDA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha señalado que las 23 de julio, fecha de las elecciones generales, será un día "definitivo" para decidir si los españoles quieren "un país con derechos para todos los colectivos, mujeres o LGTBI".

Colectivos, ha señalado que "van a ser los más perseguidos" porque son aquellos a los "les están cercenando derechos", ha dicho Chacón en referencia a opciones políticas como Vox, "refrendados" por el PP, en "muchas comunidades autónomas" que espera que no se repita el 23J.

Por ello, ha hecho un llamamiento a votar ese día "en libertad y en dignidad", para ver "qué tipo de sociedad" quieren los españoles, si es una en la que se han conseguido "derechos para todo el mundo", o por el contrario, otra donde "el odio, la represión y la pérdida de derechos sean una realidad".

Por ello, ha animado a que este 28 de junio la gente salga a la calle a "reivindicar con orgullo que la orientación sexual no tiene que ser motivo de ninguna discriminación".

Así lo ha dicho en una concentración frente a su sede, para evidenciar que el sindicato está en la calle para reivindicar que los derechos conseguidos "no se van a eliminar", porque "no es ninguna distopía" que en "muchas" comunidades autónomas de España se está viendo "regresión de derechos, limitaciones de libertades en un colectivo tan determinante como es el colectivo LGTBI, que ya sufrió en sus carnes hace 45 años represión".

Una marginación que "no puede volver a repetirse", ha apuntado, para añadir que en Hungría, en plena Europa, se están aprobando leyes "contra el colectivo LGTBI", algo que no se puede permitir, mientras que en España "hay grupos políticos, apoyados también por los partidos de derecha, que están en esa línea de acabar con los derechos del colectivo LGTBI", que no son otros que "vivir dignamente y en libertad su vida".

La líder sindical ha señalado que para prevenir conductas discriminatorias en los centros de trabajo y preservar también la salud del colectivo, porque "a veces son vilipendiados y muchas veces son cercenados estos derechos", CCOO acaba de firmar también con las dos organizaciones más representativas de la comunidad Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, un convenio de colaboración precisamente para seguir trabajando en esta línea.

Una colaboración propiciada por la última ley para garantizar la igualdad del colectivo trans y también de los derechos LGTBI, que establece que en las empresas de más de 50 trabajadores es preceptivo que exista un protocolo para garantizar la no violencia hacia el colectivo.

En ese sentido, CCOO presentó una guía y ahora "toca" trabajar con las empresas al mismo tiempo que se abordan los planes de igualdad.