CCOO Extremadura inicia una campaña contra el fraude en la contratación y habilita un canal confidencial de denuncias

MÉRIDA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Extremadura ha puesto en marcha una campaña contra el fraude en la contratación laboral y ha habilitado un canal confidencial para comunicar situaciones que pudieran vulnerar derechos laborales, recibir asesoramiento especializado y, en su caso, impulsar las actuaciones sindicales y jurídicas necesarias para poner fin a dichas prácticas.

A través de un comunicado, el sindicato ha reconocido que se han producido "avances" en los últimos años en materia de empleo y estabilidad contractual, aunque ha advertido de que siguen existiendo situaciones de fraude que afectan "de manera especial" a jóvenes, a aquellos que trabajan en sectores con elevada temporalidad y a quienes desarrollan su actividad en entornos "donde el miedo a denunciar continúa siendo una realidad".

En el marco de esta iniciativa, CCOO ha establecido un correo electrónico específico para que cualquier persona trabajadora pueda dar a conocer de manera confidencial situaciones de fraude y abuso en su trabajo y el sindicato pueda asesorarle y ayudarle a partir de esa denuncia.

La organización ha indicado algunas de las prácticas "más habituales" que ha detectado, como la utilización fraudulenta de contratos temporales, las jornadas parciales ficticias, la realización de horas extraordinarias que no son retribuidas ni cotizadas, la utilización de falsos autónomos, la falta de registro efectivo de jornada o el encadenamiento irregular de contratos para cubrir necesidades permanentes de las empresas.

CCOO sostiene que estas prácticas "no constituyen hechos aislados ni simples irregularidades administrativas" y que, en cambio, se trata de actuaciones que "vulneran derechos fundamentales" de los trabajadores, "deterioran la calidad del empleo, perjudican la negociación colectiva y generan una competencia desleal entre empresas".

Asimismo, el sindicato ha afirmado que el fraude laboral tiene "consecuencias que trascienden al ámbito individual". "Cuando una empresa incumple sus obligaciones laborales y de Seguridad Social no solo perjudica a quienes trabajan en ella, sino que debilita los recursos públicos destinados a sostener las pensiones, la sanidad, la educación y el conjunto de los servicios públicos", ha trasladado.

Por ello, la campaña lanzada por CCOO Extremadura persigue un doble objetivo: por un lado, facilitar que los trabajadores conozcan sus derechos y dispongan de mecanismos "seguros" para denunciar situaciones irregulares; por otro, contribuir a generar "una mayor conciencia social" sobre la necesidad de erradicar aquellas prácticas empresariales que basan su competitividad en la precarización del trabajo.

La campaña se desarrollará durante los próximos meses mediante acciones de difusión en redes sociales, distribución de materiales informativos, presencia en centros de trabajo, encuentros con delegados y delegadas sindicales, y actuaciones específicas en aquellos sectores donde "históricamente" se concentran mayores riesgos de fraude laboral.

Igualmente, CCOO elaborará un seguimiento periódico de la información recibida con el fin de identificar patrones de fraude, trasladar propuestas a las administraciones competentes y promover las actuaciones inspectoras necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.

El sindicato ha reclamado, además, un refuerzo de los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, especialmente en aquellos territorios y sectores donde las situaciones de precariedad laboral presentan una mayor incidencia.

CCOO de Extremadura ha realizado un llamamiento a los trabajadores para que "no normalicen" situaciones que vulneran sus derechos. "Trabajar más horas de las contratadas, percibir salarios inferiores a los establecidos en convenio, encadenar contratos sin causa justificada o asumir condiciones laborales distintas de las reflejadas en el contrato no son situaciones inevitables ni forman parte de la normalidad laboral", concluye el comunicado.