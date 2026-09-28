CCOO Extremadura pide medios "suficientes" para acabar con el "colapso" en la jurisdicción social

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, y el secretario de Estudios, Cultura, Movilidad y Servicios Jurídicos del sindicato, Miguel Fuentes, en la presentación de un informe sobre atasco judicial - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha solicitado la dotación de medios "suficientes" para acabar con el "colapso" existente en la jurisdicción social, algo que según ha alertado supone una "lesión" para los derechos laborales y sociales de los ciudadanos.

"La justicia tardía en el orden social no es una justificación simplemente lenta, es una justicia que puede dejar de ser efectiva", ha espetado Berrocal, quien ha abogado por que la situación de la jurisdicción social entre en la "agenda institucional y política" acompañado de "diálogo" con los agentes sociales, para permitir que los tiempos de respuesta a los ciudadanos sean los adecuados, a través de una estrategia "sostenida" con reducción de demoras.

De este modo lo ha planteado durante la presentación este lunes, día 28, en Mérida del informe 'Sin Justicia no hay derechos', elaborado por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, y al hilo del cual ha defendido la necesidad de otorgar a los ciudadanos una respuesta "eficaz" en un tiempo "razonable" a sus necesidades planteadas ante juzgados de lo social.

"No puede aceptarse que la persona trabajadora que reclama salarios impugna un despido, solicita una prestación o denuncia una vulneración de derechos fundamentales tenga que esperar meses o años para acceder a un juicio", ha sentenciado; al tiempo que ha subrayado que tampoco se puede aceptar que la demora judicial se convierta en una "ventaja" para quién incumple.

Considera, así, prioritario reforzar los órganos que soportan mayores cargas de trabajo; incrementar los medios humanos y materiales; y adoptar medidas extraordinarias allí donde las demoras están "comprometiendo" el ejercicio efectivo de los derechos laborales y de protección social.

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