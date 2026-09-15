CCOO pide actuar sobre los precios de la energía y subir los salarios de "manera notable"

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Extremadura ha considerado que el repunte de la inflación, que en el mes de agosto escaló hasta el 4,2 por ciento en la región, hace "imprescindible" una "subida notable" de los salarios que impida una pérdida generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores.

El sindicato ha indicado que la subida de los precios, impulsada por el crecimiento de los márgenes empresariales, se ha disparado en agosto por las subidas de los combustibles y carburantes y ha desbordado las subidas salariales pactadas en los convenios.

A esto ha sumado que el precio del coste de la vivienda "sigue desatado" y ha incidido que en Extremadura ha subido un 12,2 por ciento en el segundo trimestre de este año.

"No queda otra que una intervención pública decidida el mercado de la vivienda para acotar este problema", ha recalcado CCOO de Extremadura en nota de prensa.

En este sentido, CCOO ha emplazado a las patronales a retomar las negociaciones del AENC para fijar una política de retribución salarial que resuelva las desigualdades en las rentas de las trabajadores.

"Fijar incrementos salariales entre el 4 y el 7 por ciento refuerza la estructura de rentas del trabajo, favoreciendo el consumo interno, motor del crecimiento económico del país y de la región", ha hecho hincapié.

MÁRGENES EMPRESARIALES

Los márgenes empresariales, según CCOO, se mantienen en "máximos históricos", con 97 mil millones de euros y un margen sobre ventas del 12,8 por ciento por ciento, tras la crisis de 2022, impulsados principalmente por el sector energético (el margen en este sector sube hasta el 24,5%) y, en especial, por el refino de petróleo, que explica casi un tercio del incremento de precios general.

Por su parte, el peso de los salarios en el valor añadido bruto continúa estancado desde el primer trimestre de 2025, "sin lograr recuperar la participación perdida a favor de las rentas del capital durante la crisis de 2021-2022".

Así, los datos de 2026 confirman, según el sindicato, que se ha frenado la recuperación del peso de los salarios que se dio hasta el primer trimestre de 2025, sin llegar a recuperar los niveles previos a la crisis de la inflación.

Según los datos del índice de precios de la vivienda que publica el INE, en el segundo trimestre de 2026 los precios de la compra de vivienda han subido un 12,8 por ciento en Extremadura, superando la media nacional del 12,2 por ciento.

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