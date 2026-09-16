CCOO pide una ley de derechos de los mayores y un complemento autonómico para elevar las pensiones no contributivas

Presentación de un estudio de CCOO sobre las personas mayores - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Extremadura ha insistido en la necesidad de contar con una ley autonómica de derechos de los mayores y ha pedido que, para el cálculo de las pensiones no contributivas, se cree en la región un complemento autonómico que eleve las mismas.

El sindicato ha trasladado estas demandas durante la presentación este miércoles en Mérida del informe del Observatorio Social de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo elaborado por la Fundación Primero de Mayo, la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social y por la Federación de Pensionistas de CCOO.

En la presentación han participado la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal; el secretario de Organización y Afiliación de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Ignacio García, y el secretario de Organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Extremadura, Ramón Millán.

La secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha señalado que dicho trabajo ofrece una fotografía "muy completa" de la realidad de las personas mayores y ayuda a identificar los retos como sociedad y las políticas públicas necesarias para afrontarlos.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de garantizar unas pensiones públicas suficientes, un sistema de dependencia que responda a las necesidades de las personas y una sanidad pública "fuerte y de calidad".

Por ello, CCOO defiende un sistema público de pensiones "suficiente, sostenible y solidario", así como mantener la revalorización vinculada al IPC, proteger las pensiones mínimas y avanzar en la reducción de la brecha de género, ya que, a nivel nacional y de media, las mujeres pensionistas perciben 499 euros menos que los hombres.

En cuanto a la dependencia, a pesar de haberse registrado "avances importantes", ha criticado que siguen existiendo listas de espera, retrasos en la atención y situaciones de "infraprotección", además de abogar por aumentar la financiación pública, reforzar los servicios y mejorar condiciones laborales de quienes cuidan, en un sector "profundamente feminizado".

De la misma manera, ha apostado por una sanidad pública capaz de responder a una población cada vez más longeva, por lo que cree necesario reforzar especialmente la Atención Primaria, reduciendo las listas de espera y garantizando profesionales suficientes.

"El objetivo no puede ser únicamente vivir más años. El verdadero reto es añadir vida a los años. Y añadir vida a los años significa poder envejecer con autonomía, con seguridad y manteniendo una participación activa en la sociedad. Significa contar con servicios públicos de calidad, pero también con viviendas accesibles, con transporte adecuado, con servicios próximos y entornos que permitan combatir la soledad, el aislamiento y la exclusión digital", ha subrayado María Berrocal.

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