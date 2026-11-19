La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, junto al secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, al inicio de las jornadas sobre cáncer laboral. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Extremadura ha celebrado este jueves, 19 de noviembre, unas jornadas sobre enfermedades profesionales y cáncer laboral, en las que ha reclamado, entre otras cuestiones, que tengan una mayor presencia en el marco del IX Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales (2024-2027), acordado entre la Junta de Extremadura y los agentes sociales y económicos.

"No podemos consentir que los trabajadores sean los que estén pagando por las incapacidades temporales lo que es un derecho y no un privilegio", ha señalado la secretaria general del sindicato en Extremadura, María Berrocal, que ha estado acompañada por el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, quien ha advertido del riesgo que supone dejar en manos de las mutuas las altas y bajas laborales, debido a la "alergia" que provoca en las compañías tratamientos largos y caros como son los oncológicos.

En dicha jornada se abordarán cuestiones "fundamentales" como la formación, la sensibilización y la prevención, y en este sentido, ha señalado Berrocal, las empresas y la administración son las que "tienen que garantizar la salud de los trabajadores y las trabajadoras" con sus recursos para que tanto las enfermedades profesionales como el cáncer laboral tengan "su papel principal".

En este sentido, ha subrayado que todo ello tiene su encaje en el citado plan regional de prevención, para lo cual "tenemos que tener recursos y tenemos que tener financiación", ha señalado.

Entre las profesiones con más incidencia de cáncer laboral, se ha referido a aquellas en contacto con la exposición al gas radón, el polvo de sílice o las graveras donde también hay trabajadores que están sufriendo procesos oncológicos a consecuencia de la exposición al polvo, o los de cáncer de piel por la exposición prolongada al sol en el caso de profesiones en el exterior.

Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha subrayado que en España hay un "problema muy serio de subregistro de enfermedades profesionales". Así, ha señalado que si hubiera un reconocimiento de enfermedades profesionales comparable al de los países de su entorno, deberían declararse en torno a 16.000 procesos cada año, pero "no llegan a 200".

Con respecto a las mutuas, ha recordado que se trata de asociaciones de empresarios con 126 años de trayectoria que "solo gestionan prestaciones de seguridad social", y por lo tanto es "momento de que hablemos ya de la publificación de las mutuas", es decir, que los equipos directivos, las juntas directivas de las mutuas "·sean determinadas de la seguridad social, se integren como entidades gestoras y, por tanto, puedan hacer esa labor dentro de lo que es el sistema de la Seguridad Social".

Asimismo, ha remarcado que, en el caso del cáncer como enfermedad profesional, las mutuas "son bastante alérgicas" a tratar estas patologías, ya que son "especialistas en enfermedades musculo esqueléticas", y también "tienen mucha vocación de intentar hablar de la salud mental", pero por los pacientes oncológicos, que son "procesos caros, largos, tienen bastante menos interés".

En este mismo sentido, ha dicho que sería "bueno" que se concretaran los convenios en las comunidades autónoma para poder utilizar los recursos disponibles de las mutuas para adelantar la recuperación en procesos músculo esqueléticos.

Una marco en el que solo están seis comunidades autónomas, entre las cuales no está Extremadura, donde espera que se pueda abordar para "poder facilitar el que las personas no estén ni un día más ni un día menos de lo necesario en un proceso de incapacidad temporal".

Por último, con respecto al planteamiento de modificar el sistema de gestión de la incapacidad temporal de altas y de bajas a través de las mutuas, ha señalado que los procesos de incapacidad temporal en España han crecido especialmente a partir de la COVID-19, por lo que hay que "mejorar la capacidad de respuesta del sistema público de salud para que el tiempo de respuesta y de recuperación de la salud, que es el objetivo fundamental de la prestación de incapacidad temporal, se haga lo antes posible".