CCOO rechaza el acuerdo de homologación salarial de los docentes extremeños por tratarse de un "cheque en blanco"

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura, Tomás Rodríguez, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha comunicado a la Consejería de Educación y Formación Profesional que no suscribirá el Acuerdo de Homologación Salarial Docente y el Plan Horizonte + 2027-2030 en los términos finalmente planteados por la Administración, al considerar "insuficiente" la mejora retributiva y por la ausencia de "garantías reales" sobre el cumplimiento del denominado Plan Horizonte +.

Una decisión adoptada tras analizar el texto completo que la Consejería remitió a las organizaciones sindicales el martes 15 de septiembre, después de un proceso negociador iniciado en octubre de 2024. "No podemos firmar como Acuerdo lo que la propia Administración ha redactado como una simple declaración de intenciones. No se nos puede pedir que firmemos un cheque en blanco", señala el sindicato en una nota de prensa.

Así, CCOO ha venido señalando durante toda la negociación que la propuesta retributiva de la Administración era "insuficiente" para corregir por sí sola la "pérdida de posición salarial acumulada por el profesorado extremeño". En concreto, el documento contempla, sobre los 80 euros incorporados en 2026, incrementos adicionales de 40 euros en 2027 y 30 euros en cada uno de los años 2028, 2029 y 2030, hasta completar otros 130 euros por paga.

El sindicato explica que estaba dispuesta a "asumir" esa cuantía, pese a considerarla "insuficiente", si iba acompañada de una "verdadera cláusula de revisión salarial que garantizase que el profesorado extremeño no volviera a quedar relegado respecto al resto de comunidades autónomas".

NUNCA POR DEBAJO DEL DÉCIMO PUESTO

La propuesta de CCOO pasa por revisar anualmente la posición retributiva de Extremadura y que, si el Cuerpo de Maestros o el de Profesores de Enseñanza Secundaria quedaban situados en el puesto undécimo o posterior, se activara automáticamente una actualización salarial suficiente para recuperar, como mínimo, la décima posición.

La cláusula introducida finalmente por la consejería "no garantiza" este planteamiento, de modo que el propio texto establece expresamente que, si Extremadura cae por debajo del décimo puesto, únicamente existirá la obligación de "sentarse a negociar", aclarando además que la activación de la cláusula "no predeterminará una cuantía económica, un incremento automático ni una posición final concreta".

Para CCOO, una cláusula de revisión que puede constatar que se han perdido posiciones y que, pese a ello, no obliga a recuperar ninguna de ellas ni garantiza incremento económico alguno es una cláusula "sin efectos reales", señala en una nota de prensa.

Por tanto, desaparece una de las "condiciones fundamentales" que permitían a CCOO valorar como "aceptable" una propuesta económica que, considerada aisladamente, siempre han considerado "insuficiente".

MEJORAS SIN GARANTÍAS

La segunda razón por la que rechazan el acuerdo es igualmente importante. Así, explican que durante las reuniones previas, la Administración presentó reiteradamente el Plan Horizonte + como una "parte sustancial" del acuerdo, hasta el punto de reprochar a las organizaciones sindicales que centraran "excesivamente" sus reivindicaciones en la cuestión salarial y no valoraran suficientemente las "numerosas mejoras laborales y profesionales" que incorporaría el Plan.

Durante esas reuniones se llegó a hablar de más de 60 medidas pero las organizaciones sindicales no dispusieron durante la mayor parte de la negociación de un documento que permitiera conocerlas y analizarlas, asegura CCOO. El plan se mostró únicamente "de manera breve mediante cuatro pantallazos", y no han podido conocer su redacción completa y su alcance jurídico hasta recibir el borrador de acuerdo el pasado martes 15 de septiembre.

Al analizarlo, han comprobado que el documento contiene 38 medidas programáticas: 37 actuaciones distribuidas entre 2027 y 2030 y una medida transversal de refuerzo de plantillas.

Pero lo "verdaderamente determinante" no es solo que finalmente sean "muchas menos" de las anunciadas, sino la "naturaleza" que la propia Administración atribuye a esas medidas, y es que el borrador establece expresamente que "únicamente tendrán carácter de acuerdo formal la senda retributiva y la cláusula de revisión salarial".

El resto constituye un "compromiso programático" y una "hoja de ruta", cuya concreción queda condicionada a posteriores negociaciones, tramitaciones, disponibilidad presupuestaria y aprobación de los correspondientes instrumentos jurídicos.

Además, la Administración se reserva expresamente la posibilidad de adaptar, reordenar, reformular o priorizar esas medidas por razones normativas, presupuestarias, organizativas, técnicas o educativas, asegura el sindicato.

Y el propio cierre del documento vuelve a señalar que las medidas "solo adquirirán en el futuro el alcance y vigencia que determinen los instrumentos jurídicos que eventualmente las desarrollen".

Es decir, aquello que durante meses se presentó como "una parte sustancial del acuerdo aparece finalmente redactado como una declaración de intenciones sin garantías suficientes de ejecución".

CCOO remitió a la consejería una revisión completa del documento con un criterio "muy sencillo", que pasa por que si una medida forma parte de un acuerdo, debe contener un "compromiso verificable".

Así, propusieron concretar fechas de aplicación, colectivos destinatarios, reducciones horarias, cuantías mínimas cuando fuese posible determinarlas, dotaciones suficientes y plazos de negociación.

En aquellas materias que necesariamente deban desarrollarse posteriormente en Mesa Sectorial, su propuesta era que el acuerdo estableciera "al menos un suelo mínimo garantizado", dejando para la negociación posterior su desarrollo y posible mejora.

La consejería "no ha aceptado transformar el carácter meramente programático de esas medidas en compromisos exigibles". Por eso, CCOO no puede respaldar la subida salarial "separándola del resto del acuerdo". "Aceptábamos una cuantía que considerábamos insuficiente porque debía ir acompañada de dos garantías que equilibraban la propuesta: una cláusula retributiva automática y un conjunto amplio de mejoras laborales efectivamente comprometidas. Ninguna de las dos aparece finalmente garantizada".

FIN A LA UNIDAD SINDICAL TRAS DOS AÑOS

CCOO es consciente de que esta decisión supone la ruptura de la unidad sindical mantenida desde octubre de 2024 con el resto de organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de la Educación pública no universitaria de Extremadura.

En este sentido, desde el sindicato sostienen que lamentan "profundamente" que se produzca esta situación y respeta la decisión que adopten las restantes organizaciones sindicales.

Pero para CCOO "la unidad sindical ha sido siempre un instrumento para conseguir mejores condiciones para el profesorado", no un fin que "obligue a suscribir cualquier texto con independencia de su contenido final".

La responsabilidad del sindicato pasa por valorar el documento que finalmente se pone encima de la mesa y decidir si ofrece "garantías suficientes" a trabajadores a quienes representan, y en este caso la conclusión a la que llegan es que "no las ofrece".

Por tanto, CCOO seguirá defendiendo una mejora retributiva "suficiente", una cláusula que garantice de manera automática que Extremadura permanezca entre las diez primeras posiciones salariales y la "implantación real" de todas aquellas medidas del Plan Horizonte + que mejoren las condiciones laborales del profesorado y la educación pública.