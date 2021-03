CCOO reivindica la igualdad "necesaria" en el mundo laboral y el social ante la Delegación del Gobierno en Badajoz

BADAJOZ, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas se han concentrado este lunes en Badajoz frente a la Delegación del Gobierno, convocadas por el sindicato Comisiones Obreras, para reivindicar con motivo de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la igualdad "necesaria" en el mundo laboral y en el mundo social ante "discriminaciones" como la violencia de género, la brecha salarial o la precariedad laboral.

Autolimitada a 50 personas y bajo medidas de seguridad frente a la Covid-19 como mantener la distancia de seguridad, para lo cual se han marcado cruces en el suelo, la concentración se ha organizado bajo el lema 'Vivas, libres, unidas en la acción y en la reivindicación', en la que se han podido leer carteles como 'También en el trabajo no es no... No al acoso sexual' o 'Mismo trabajo mismo salario'. Acompañados de palmas, también se han escuchado voces como 'Queremos paridad, somos la mitad'.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha explicado que "de nuevo" están en la calle dado que entienden que la voz de los trabajadores y las trabajadoras "se tienen que escuchar, mientras sigan existiendo discriminaciones" como la violencia de género, con más de 1.181 mujeres asesinadas, o la discriminación salarial y una brecha de en torno al 20 por ciento en la comunidad extremeña por unos 3.822 euros menos al año.

También se ha referido a la precariedad en el mundo laboral, en el que las contrataciones temporales fundamentalmente las sufren las mujeres, así como los contratos a tiempo parcial; o al reparto de tareas que "todavía sigue siendo desigual" y por el que las mujeres asumen la "mayor parte" de las tareas de responsabilidad y de cuidados, "cuando estos elementos deberían desaparecer con elementos fundamentales como es la educación, donde realmente los valores de igualdad sean una realidad".

Para Encarna Chacón, "todo esto desaparecerá" cuando el Gobierno derogue las reformas que han "precarizado" el empleo de toda la clase trabajadora, "pero han incidido mucho más en las mujeres trabajadoras como es la Reforma Laboral", sobre la cual ha remarcado que este 8M "tiene que servir" para que también la voz de Comisiones Obreras se oiga reivindicando y exigiendo que el Ejecutivo Central derogue dicha reforma, y la de las pensiones, "que también está precarizando a todos los pensionistas y también a las mujeres pensionistas, donde la brecha es mayor todavía".

Del mismo modo, la secretaria regional de Comisiones Obreras ha abogado por ser "mucho más eficiente" contra la violencia que se ejerce contra las mujeres; y por que el Gobierno haga "suyo" el convenio de la Organización Internacional del Trabajo referente a la erradicación de la violencia en el ámbito laboral, y también en la homologación de las condiciones de prestaciones laborales en cuanto a las empleadas de hogar.

PLANES DE IGUALDAD Y DESEMPLEO FEMENINO

"A través de la concertación, del diálogo social, de la negociación colectiva, seguiremos avanzando sobre todo en los planes de igualdad, que erradiquen en este siglo XXI todavía las diferencias tan abismales que tenemos entre mujeres y hombres", ha continuado Chacón, para quien mientras sigan existiendo "discriminaciones" Comisiones Obreras seguirá en la calle y, guardando todas las medidas de seguridad porque es su "responsabilidad" y "primero la salud", seguirá "luchando por esa igualdad real entre mujeres y entre hombres".

En lo que a desempleo se refiere, ha matizado que según los últimos datos conocidos del paro en Extremadura han sido 114.00 las personas en desempleo, de las cuales el 60 por ciento son mujeres, y ante lo cual ha criticado que "el mercado laboral sigue discriminando también a las mujeres", algo que se ve también en la ocupación, donde "todavía" las mujeres están más representadas en los sectores "más feminizados y peor retribuidos" como los servicios, comercio o hostelería.

"En cambio, los sectores en los que hay mejores condiciones salariales, que es como por ejemplo en la industria, ahí estamos sub representadas todavía, eso tiene que cambiar, vamos a seguir luchando porque el futuro y el presente de las mujeres y de las niñas que vivimos en este país sea igualitario", ha concluido Encarna Chacón, que ha defendido que el Gobierno "no puede permitir que sigamos con las mismas recetas que puso el gobierno del Partido Popular para acabar con la crisis".

MANIFESTACIONES Y SALUD

Por su parte, la secretaria de la Mujer de CCOO en Extremadura, Lourdes Núñez, ha sostenido que este 8 de marzo "hay que seguir elevando al voz como sindicato" para ponerle voz a todas las mujeres que siguen teniendo dificultades en el acceso al empleo, en la promoción y en la permanencia y "por aquellas mujeres que, de manera involuntaria, siguen padeciendo la precariedad laboral y la brecha salarial".

"Desde Comisiones Obreras pensamos que no es para nada incompatible el manifestarnos, el salir a la calle con preservar la salud en estos tiempos de pandemia", ha concluido Núñez, para remarcar que sí que creen que "es muy importante que las mujeres se sientan representadas" por dicho sindicato que sigue "en lucha para poder lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres".