CCOO y UGT reclaman en Mérida que la paz en Gaza sea duradera y que no haya "intereses externos" en su reconstrucción

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO de Extremadura han celebrado una concentración conjunta este miércoles, 15 de octubre, en Mérida, para reclamar el fin del "genocidio" en Gaza, que la paz sea "duradera" y que en la reconstrucción de la franja no haya "intereses externos".

Medio centenar de personas, con pancartas a favor del pueblo palestino, contra el genocidio, a favor del cumplimiento de los derechos humanos, han alzado su voz frente al ayuntamiento de la capital extremeña en defensa del pueblo palestino.

"La clase obrera con Palestina libre", "Las tierras robadas, serán recuperadas" o "No es una guerra, es un genocidio", han sido algunos de los cántico entonados.

Una convocatoria conjunta para exigir que el alto el fuego sea "permanente y verificable"; que se garantice el "acceso inmediato de ayuda humanitaria"; que la reconstrucción de Gaza se haga en beneficio de su pueblo, no de "intereses externos".

También reclaman la retirada de las tropas israelíes de los territorios "ocupados" y el fin de los "asentamientos ilegales"; la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y sanciones a las empresas que se lucran de la ocupación; la prohibición del comercio de armas con Israel; la cooperación urgente de las administraciones españolas con Palestina; y la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Asimismo, instan a "una paz justa y duradera basada en el reconocimiento de un Estado palestino libre, viable y soberano".

En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha explicado se trata de una concentración, que se acompaña con paros en centros de trabajo de la comunidad autónoma, en solidaridad con el pueblo palestino y para condenar "el genocidio del gobierno israelí a la población de Gaza".

Así, ha alzado la voz por el "mundo obrero organizado" para reclamar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, así como para la reconstrucción, además de reclamar un "boicot" al comercio de armas con Israel.

Berrocal ha subrayado que van a seguir reclamando que en el territorio de Gaza y Cisjordania haya "paz, solidaridad, libertad y justicia para el pueblo palestino".

A su vez, la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha señalado que la clase trabajadora sale a la calle para pedir el fin del genocidio, así como para "pedir la paz, para que el pueblo palestino deje de ser masacrado, para que la reconstrucción del pueblo palestino sea por el pueblo palestino y no por agentes externos", y para que la paz no se quede en el intercambio de rehenes.

Asimismo, ha reivindicado que tanto UGT como CCOO siempre han estado "peleando contra las dictaduras", contra las "injusticias", por lo que les parecía "totalmente necesario salir a la calle para seguir peleando por los derechos humanos".

"Lo único que pedimos es que una Palestina libre y que haya paz, y que esta paz sea duradera, que la ayuda humanitaria pueda entrar y que se deje de masacrar al pueblo palestino", ha aseverado.