El Cecop mantiene el confinamiento de Casas de Millán y Grimaldo ante el incendio forestal

Reunión del Cecop de la primera hora de este domingo, presidido por el vicepresidente Abel Bautista
Reunión del Cecop de la primera hora de este domingo, presidido por el vicepresidente Abel Bautista - JUNTA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 15:12
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   CASAS DE MILLÁN (CÁCERES), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La tercera reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ha decidido este domingo mantener la orden de confinamiento de las poblaciones de Casas de Millán y Grimaldo, ante el incendio declarado en el término municipal de Casas de Millán.

   Además, también se ha decidido mantener en este incendio la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil ante incendios forestales (Infocaex), según avanza el Plan Infoex.

    Cabe recordar que esta tercera reunión del Cecop se ha celebrado a las 14,00 horas de este domingo, para evaluar la situación del incendio declarado a mediodía de este pasado sábado, tras lo que ha acordado celebrar una cuarta reunión a las 20,00 horas.

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