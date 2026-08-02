El Cecop mantiene el confinamiento de Casas de Millán y Grimaldo ante el incendio forestal

Reunión del Cecop de la primera hora de este domingo, presidido por el vicepresidente Abel Bautista - JUNTA DE EXTREMADURA

CASAS DE MILLÁN (CÁCERES), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ha decidido este domingo mantener la orden de confinamiento de las poblaciones de Casas de Millán y Grimaldo, ante el incendio declarado en el término municipal de Casas de Millán.

Además, también se ha decidido mantener en este incendio la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil ante incendios forestales (Infocaex), según avanza el Plan Infoex.

Cabe recordar que esta tercera reunión del Cecop se ha celebrado a las 14,00 horas de este domingo, para evaluar la situación del incendio declarado a mediodía de este pasado sábado, tras lo que ha acordado celebrar una cuarta reunión a las 20,00 horas.