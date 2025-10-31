Celia Lafuente López, Sergio Román 'Yeyi' y la comparsa La J'otra, premios Turuta de Oro 2025 del Carnaval de Mérida

MÉRIDA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado este viernes la concesión de los premios Turuta de Oro 2025 a los carnavalero Celia Lafuente López, y Sergio Román Pérez, más conocido como 'Yeyi', además de la colectiva a la comparsa "La J'otra" que este año cumplen 25 años en el Carnaval Romano.

Según la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, Celia Lafuente es en la actualidad uno de los "referentes" en el Carnaval Romano de Mérida por su "calidad y prolijidad" en la creación y fomento de agrupaciones en la capital autonómica.

Añade que, además de sus seis primeros premios conseguidos con la comparsa 'Las Iguales' que dirige y escribe, consiguiendo un hito en esta modalidad, forma parte de los autores que han "potenciado la cantera del carnaval emeritense garantizando su futuro".

Mujer activa, una de las pioneras como autora de comparsas, su currículum carnavalero es muy extenso, habiendo participado en la autoría de muchas agrupaciones como coautora.

Feminista, muy apegada a la defensa de la ciudad y de su historia, Lafuente es una de las "cronistas más relevantes de cuantas ha aportado el Carnaval Romano en sus últimas décadas".

Sobre Sergio Román Aragoneses ha destacado que su papel ha sido fundamental para el desarrollo de "agrupaciones históricas" de Mérida, tanto infantiles como adultas, donde formó parte como componente de la primera chirigota que representó el Carnaval Romano en el COAC gaditano con 'Los que se jartan de hachís'.

Su experiencia en la fiesta comenzó con su vinculación con el mítico grupo de 'Los Escocíos'. Su trayectoria saltó a Los Pilinguis en 1999 bajo el tipo de Nerón.

En el año 2002 fue uno de los autores y músicos que hicieron posible la creación de la chirigota femenina 'Las Yogurinas'. Un año más tarde se hizo cargo de la autoría y dirección de la comparsa femenina 'Los que Faltaban'.

También emprendió el proyecto de Carnaval en la Escuela consiguiendo sacar a la calle y luego a concurso durante varios años a la chirigota infantil 'Los Felixitos', vinculados desde inicio al colegio Félix Rodríguez de la Fuente.

Por último, la comparsa femenina La J'otra nace una noche de agosto del año 2002, de la mano de los reconocidos autores carnavaleros emeritenses Manuel González y Paco Báez. Desde entonces, se han convertido en parte fundamental de la celebración, ya sea en concurso o en la calle, ya que esta comparsa ha pasado por varios vericuetos, que, a pesar de ellos, la han mantenido como un grupo sólido y que continúa en nuestros días.

25 años de coplas muy reivindicativas, puesto que 'La J'otra' fue una de las agrupaciones que impulsaron y propiciaron que el concurso se dividiera en dos modalidades, chirigotas y comparsas, otorgando así un reconocimiento "más ajustado a las diferencias musicales y vocales que ambas proponen".

Sus inicios provienen, en gran parte, de componentes de la chirigota infantil 'Las Novatas'. El objetivo de Manolo González y Paco Báez era crear en Mérida una agrupación femenina más seria musicalmente hablando, cumpliendo los cánones con la comparsa pura.

En su extensa vida carnavalera, La J'otra ha vivido el carnaval ilegal durante varios años, pero siempre con presencia activa en la fiesta. Decenas de componentes han pasado por esta agrupación siendo, desde sus inicios hace 25 años, una cantera de carnavaleras que aman y participan activamente del Carnaval Romano de Mérida.