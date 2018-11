Un centenar de empleados públicos convocados por CSIF reclaman frente al SES en Mérida la jornada laboral de 35 horas

Publicado 08/11/2018 13:15:58 CET

MÉRIDA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de empleados públicos se han concentrado este jueves, convocados por el sindicato CSIF, a las puertas del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Mérida para reclamar a la Junta de Extremadura la puesta en marcha de medidas como la jornada laboral de 35 horas en el ámbito sanitario o el "desbloqueo" de la carrera profesional.

Una protesta en la que han participado profesionales de todos los sectores públicos y donde han estado presentes el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román y la responsable del sindicato en materia de Sanidad, Emilia Montero.

En su intervención, Emilia Montero ha resaltado que "no hay voluntad política" para que los empleados de la sanidad pública extremeña "recuperen" la jornada laboral de 35 horas, una medida que según ha dicho, "sí se ha aplicado a funcionarios de otros sectores".

En este sentido, ha concretado que aunque la Junta de Extremadura argumenta que existe una ley que "impide" aplicar dicha medida, esta situación "discrimina una vez más", según Montero, al profesional de sanidad respecto al resto de trabajadores públicos de la Junta ya que según ha explicado, si existe una ley, esta "debe aplicarse a todo el funcionariado y no solo a los profesionales de sanidad", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que "no hay un criterio unificado ni voluntad de establecerlo", ya que según ha dicho, la normativa autonómica de la Junta de Extremadura para el sector de la atención primaria, "obliga" a los trabajadores a comenzar la jornada a las 15,00 horas y no a las 15,30 horas, algo que según ha dicho "no se cumple y la Junta no quiere devolver la media hora que se les quitó hace tiempo", ha detallado.

Por otro lado, Emilia Montero ha destacado que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2019 presentado el pasado miércoles en la Asamblea, incluye un aumento para el SES de unos 92,5 millones de euros, lo cual supone un 5,8 por ciento más que en 2018.

En esta línea, ha señalado que este aumento "demuestra que la administración sí tiene dinero", al tiempo que ha destacado que según ella, "ha llegado el momento de devolver" a los empleados públicos del ámbito sanitario "lo que se les quitó en su día".

"DESBLOQUEO" CARRERA PROFESIONAL

Por otra parte, respecto al "desbloqueo" de la carrera profesional, Montero ha afirmado que el trámite está "congelado" porque los empleados públicos "se han convertido en la hucha de las administraciones" que según ha dicho, "congelan las retribuciones de los funcionarios porque ellos no saben gestionar".

Asimismo, ha criticado que cuando la Administración Pública tiene dinero "tampoco lo revierte en los empleados" que para Montero, "son quienes están ofreciendo una sanidad pública y de calidad trabajando más por menos y con menos, desde hace mucho tiempo en Extremadura", ha aclarado.

POSIBLE HUELGA

Por último, y en relación al comunicado de los médicos del Servicio Público de Cataluña, quienes han anunciado que harán huelga después de las oposiciones, Emilia Montero ha respondido a preguntas de los periodistas destacando que en Extremadura "se dan las condiciones para comenzar con movilizaciones, huelgas y paro".

No obstante, ha concretado que "si es necesario llegar a la huelga, se llegará" ya que según ha afirmado, "no se puede consentir el maltrato hacia los profesionales del ámbito sanitario", ha concluido.