Un centenar de entidades regionales y nacionales escenifican un "frente común" en defensa de la continuidad de Almaraz

Participantes en el acto en apoyo a la continuidad de la central nuclear de Almaraz - JUNTA DE EXTREMADURA

ALMARAZ (CÁCERES), 21 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro' ha reunido este jueves en Almaraz a representantes de una buena parte de las 101 entidades adheridas para escenificar la renovación de la denominada 'Alianza por Almaraz', un "frente común" en defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz y de la revisión del calendario de cierre previsto para la instalación, previsto el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad 1 y 31 de octubre de 2028 para la Unidad 2.

El acto ha servido, además, para visibilizar el crecimiento del respaldo institucional, económico y social en torno a la plataforma, que ha superado ya el centenar de entidades adheridas desde su creación en enero de 2025 y para reeditar la llamada 'Alianza por Almaraz', que el pasado octubre rubricaron más de 80 organizaciones en Navalmoral de la Mata para reclamar la central como una "infraestructura estratégica" para Extremadura y para España y el "principal motor económico" de una región "amenazada por la despoblación y la pérdida de oportunidades".

Al encuentro de este jueves han acudido ayuntamientos, organizaciones industriales, empresariales y comerciales; asociaciones sociales y colectivos profesionales vinculados al territorio y al sector energético, en una jornada que ha subrayado el "consenso existente" en torno al papel estratégico que desempeña Almaraz para el empleo, la cohesión territorial y la estabilidad energética.

El acto ha contado con las intervenciones del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta, Mercedes Morán; el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz Agraz; y Fernando Sánchez Castilla, presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro', quien ha advertido de que Extremadura afronta "un momento decisivo" ante el avance del calendario de cierre previsto para la central.

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