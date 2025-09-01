Un centenar de servicios policiales velarán el próximo sábado por la seguridad de la Noche en Blanco de Badajoz

BADAJOZ, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de servicios policiales entre las policías Local y Nacional y la Guardia Civil velarán este sábado, 6 de septiembre, por la seguridad de la Noche en Blanco 2025 de la ciudad de Badajoz, que contará igualmente con personal de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja o vigilantes de seguridad.

Una velada nocturna cultural que espera congregar a unas 100.000 personas, cifras similares a anteriores ediciones y con especial concurrencia de público en las plazas del Casco Antiguo, atraídos por las 170 actividades culturales programadas y repartidas en 66 espacios.

El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado este lunes en el salón de plenos una Junta Local de Seguridad con motivo de este evento, en la que han participado representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz Roja o de los servicios implicados y, en concreto, el alcalde, Ignacio Gragera, y la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés.

El concejal de Cultura y Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha ofrecido una rueda de prensa posterior en la que ha señalado que, de cara a la Noche en Blanco y coincidiendo con la vuelta de las vacaciones, se espera una gran afluencia de público, razón por la cual se reúnen en esta Junta de Seguridad en aras de que "todo en esa noche salga perfectamente", todos los servicios estén "perfectamente coordinados" y no se registre ningún tipo de incidencia, "como viene siendo habitual en esta noche tan especial para el mundo de la cultura y también para la ciudad".

En materia de tráfico, el jueves 4 a las 8,00 se procederá al cierre del llano 2 del aparcamiento de la Alcazaba, el más cercano a la Puerta de Carros, así como las calles Castillo, Campillo, Alonso de Celada, Manuel Fernández Mejías y San Blas. Los vehículos autorizados podrán acceder hasta las 15,00 horas del mismo día 6.

Asimismo, el viernes a las 15,00 se cerrará el acceso a la Plaza de España por López Prudencio, dado que la inauguración este año se desarrollará en dicho espacio, y el sábado a la misma hora la calle Suárez de Figueroa, ha detallado, mientras que sobre la zona que actualmente está en obras en la calle San Pedro de Alcántara por la reparación de una tubería se les ha informado que va a estar "perfectamente ya cerrada" para dicha noche y, "en principio", "no habrá ningún tipo de problemas, más allá de las vallas que nos podamos encontrar por la obra de la plaza de San José".

Al mismo tiempo, la zona de San Francisco estará abierta al tráfico aunque, si en algún momento "por afluencia o por problemas", la Policía Local lo estimase oportuno se contempla una disposición de vallas para cortar el tráfico. El aparcamiento de Santa María estará abierto, pero no se podrá acceder por San Pedro de Alcántara. También cierran al tráfico las plazas de España y la Soledad, excepto autorizados.

