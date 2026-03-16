La Central Nuclear de Almaraz considera "imprescindible" su continuidad en el actual contexto internacional

Vista de la central nuclear de Almaraz - Carlos Criado - Europa Press

ALMARAZ (CÁCERES), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Nuclear de Almaraz reafirma que en el actual contexto internacional marcado por la guerra de Irán, su continuidad es "imprescindible para garantizar la seguridad de suministro, precios asequibles y la autonomía e independencia energética de España y Europa".

Señala esta planta que el suministro eléctrico mediante generación nuclear "garantiza siempre, pero aún más en etapas de incertidumbre", un precio de la energía eléctrica "estable y mucho más económico que el proveniente de otras fuentes como el gas cuya alta volatilidad impacta de manera directa disparando los precios", asegura.

En ese sentido, recuerda que el pasado 30 de octubre, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo solicitó oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) la extensión de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio del año 2030.

Ante esta petición, Almaraz reafirma que "cumple con todos los requisitos" de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad (CSN) en el año 2020, y vigente hasta el año 2030.

Señala además que anualmente se llevan a cabo inversiones en la Planta por valor de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, por lo que la Central Nuclear de Almaraz "se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando, incluso hasta los 80 años", que se cumplirían en 2063.

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