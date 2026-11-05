El Centro de Educación Infantil de La Mejostilla en Cáceres se cederá a entidades sociales tras su reforma integral

El alumnado de la Universidad Popular ejecuta ya la obra de adecuación de este espacio municipal

Reforma del centro infantil de La Mejostilla para cederlo a entidades sociales de Cáceres
Reforma del centro infantil de La Mejostilla para cederlo a entidades sociales de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 5 noviembre 2026 9:39
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CÁCERES, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres está llevando a cabo una reforma integral en las instalaciones del antiguo Centro de Educación Infantil de 'La Mejostilla' --ubicado en la calle Licenciado Juan Rodríguez de Molina, 117-- para transformar este inmueble municipal sin uso en un nuevo espacio funcional que será puesto al servicio de las asociaciones y entidades de carácter social que desarrollan su labor en la ciudad.

Las obras se están realizando a través del alumnado del itinerario formativo de 'Operaciones Auxiliares de Albañilería en Fábricas y Cubiertas', perteneciente a la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres en el marco del programa Efeso Innova, financiado por la Unión Europea.

La intervención va a permitir revitalizar los 326 metros cuadrados de superficie pública de este inmueble que se encontraban en desuso, "reconvirtiéndolos en una infraestructura moderna, útil y plenamente accesible para la ciudadanía", ha explicado la concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos.

Las labores de acondicionamiento, comenzaron su primera fase a finales de octubre y se completarán en las próximas semanas con el inicio del nuevo turno formativo en diciembre y suponen la remodelación integral con nueva distribución del espacio; haciéndolo accesible mediante la demolición de tabiquerías y la instalación de nuevo aseo adaptado a personas con movilidad reducida.

Además se está procediendo a la renovación de la carpintería exterior con la instalación de ventanas de aluminio con rotura de puente térmico (RPT) y doble acristalamiento, optimizando así el consumo energético y el confort de los usuarios.

También se instalará suelo vinílico de alta resistencia (SPC) con acabado en madera en salas y aseos, reparación del rejuntado cerámico en el pasillo distribuidor y pintado integral de los paramentos interiores. Y la reparación y consolidación de los peldaños en la escalera exterior de acceso junto a la rampa principal.

"Con ello damos respuesta a una reivindicación histórica de nuestras entidades sociales a la vez que les ofrecemos a nuestros alumnos trabajadores una experiencia práctica real en obras de utilidad pública", ha apuntado Ceballos.

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