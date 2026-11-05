El Centro de Educación Infantil de La Mejostilla en Cáceres se cederá a entidades sociales tras su reforma integral

Reforma del centro infantil de La Mejostilla para cederlo a entidades sociales de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres está llevando a cabo una reforma integral en las instalaciones del antiguo Centro de Educación Infantil de 'La Mejostilla' --ubicado en la calle Licenciado Juan Rodríguez de Molina, 117-- para transformar este inmueble municipal sin uso en un nuevo espacio funcional que será puesto al servicio de las asociaciones y entidades de carácter social que desarrollan su labor en la ciudad.

Las obras se están realizando a través del alumnado del itinerario formativo de 'Operaciones Auxiliares de Albañilería en Fábricas y Cubiertas', perteneciente a la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres en el marco del programa Efeso Innova, financiado por la Unión Europea.

La intervención va a permitir revitalizar los 326 metros cuadrados de superficie pública de este inmueble que se encontraban en desuso, "reconvirtiéndolos en una infraestructura moderna, útil y plenamente accesible para la ciudadanía", ha explicado la concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos.

Las labores de acondicionamiento, comenzaron su primera fase a finales de octubre y se completarán en las próximas semanas con el inicio del nuevo turno formativo en diciembre y suponen la remodelación integral con nueva distribución del espacio; haciéndolo accesible mediante la demolición de tabiquerías y la instalación de nuevo aseo adaptado a personas con movilidad reducida.

Además se está procediendo a la renovación de la carpintería exterior con la instalación de ventanas de aluminio con rotura de puente térmico (RPT) y doble acristalamiento, optimizando así el consumo energético y el confort de los usuarios.

También se instalará suelo vinílico de alta resistencia (SPC) con acabado en madera en salas y aseos, reparación del rejuntado cerámico en el pasillo distribuidor y pintado integral de los paramentos interiores. Y la reparación y consolidación de los peldaños en la escalera exterior de acceso junto a la rampa principal.

"Con ello damos respuesta a una reivindicación histórica de nuestras entidades sociales a la vez que les ofrecemos a nuestros alumnos trabajadores una experiencia práctica real en obras de utilidad pública", ha apuntado Ceballos.