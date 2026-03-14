El Centro Universitario de Mérida organiza una jornada de puertas abiertas el 21 de marzo para dar a conocer su oferta

Archivo - Zona exterior del Centro Universitario de Mérida. - UNEX - Archivo

MÉRIDA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Universitario de Mérida (CUMe), en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y el Servicio de Atención al Alumnado de la Universidad de Extremadura, organiza una jornada de puertas abiertas el próximo sábado, 21 de marzo, destinadas a todas aquellas personas, familias o grupos que estén interesados en los estudios universitarios que ofrece.

La jornada también está pensada para todos aquellos que necesiten orientación y asesoramiento en el proceso de incorporación a la universidad desde los estudios de Secundaria o desde cualquier otra vía, según ha informado a través de un comunicado.

La jornada comenzará a las 11,00 horas en el salón de actos del centro universitario, con una breve charla sobre la oferta académica del CUMe, las salidas profesionales y datos sobre la inserción laboral de los estudiantes que las terminan, que está "cercano al 100%".

A continuación, se ofrecerán una serie de talleres relacionados con las titulaciones del centro, pensados para jóvenes de Secundaria (a partir de 14 años).

En paralelo, se celebrará una reunión de orientación para familias, donde se tratará el proceso de tránsito de la Educación Secundaria a la universidad. Por último, se realizará una visita guiada a las instalaciones del centro.