Los centros de salud de Castuera y Navalvillar de Pela estrena nuevos equipos de rayos X

Centro de Salud de Navalvillar de Pela - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros de salud de las localidades pacenses de Castuera y Navalvillar de Pela contarán con nuevos equipos de rayos X, en cuya adquisición e instalación el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido más de 383.000 euros, y que sustituirán a los actuales, instalados hace 18 años.

Los nuevos aparatos destacan por sus "características avanzadas" y suponen una gran modernización frente a los anteriores equipos, que presentaban "evidencias de obsolescencia y requerían una mejora tecnológica".

Ambos centros contarán ahora con equipos que disponen de tecnología con suspensión de suelo y de dos paneles planos, sincronización bidireccional tubo-detector, telemetría, cámara 3D para visualización del paciente y colimación en vivo, que permite limitar y enfocar el haz de radiación a un área concreta del cuerpo.

Además, cuentan con un paquete de inteligencia artificial que mejora la eficacia del diagnóstico, según señala el Servicio Extremeño de Salud en nota de prensa.

Estas prestaciones "hacen posible realizar exploraciones más rápidas y precisas, aumentando la calidad de las imágenes y reduciendo la dosis de radiación recibida por los pacientes", señala.

Además, se trata de equipos con funciones "ecoeficientes y respetuosas con el medio ambiente", en línea con las directrices europeas e incluyen opciones robotizadas y sincronizadas, y están preparados para integrar funciones avanzadas de ayuda al diagnóstico y telemetría.

Esta inversión es parte del "compromiso del SES con la capacidad diagnóstica y la equidad sanitaria", un compromiso que "reduce la obsolescencia homogeneiza la dotación tecnológica y amplía las posibilidades diagnósticas de todo nuestro sistema de salud", señala.

Además, la puesta en marcha de este nuevo equipo facilitará el trabajo diario de los profesionales sanitarios, "ofreciéndoles herramientas más avanzadas y fiables para realizar diagnósticos de mayor precisión, lo que repercutirá directamente en una atención de más calidad para los pacientes", concluye el SES.