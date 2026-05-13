Checa (Vox) dice que la familia "vuelve a estar en el centro de las políticas" con las primeras medidas de su formación

Las diputadas de Vox en la Asamblea de Extremadura Marta Gervasia Garrido e Inés Checa - VOX

MÉRIDA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Inés Checa Mallebrera, ha valorado las primeras medidas impulsadas por la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, dirigida por Óscar Fernández y con las que la familia "vuelve a estar en el centro de las políticas".

En concreto, Checa ha destacado la autorización, por parte del Consejo de Gobierno, de la contratación del servicio de intervención especializada con familias que tengan menores en situación de acogimiento o adopción, por un importe de 1,9 millones de euros y con una duración inicial de 24 meses prorrogables.

La formación de Abascal ha subrayado que esta medida refleja el compromiso de su formación con las familias extremeñas y ha asegurado que "para Vox la familia es el centro de todas las políticas".

El nuevo servicio permitirá reforzar la atención especializada tanto a familias candidatas al acogimiento o adopción como a aquellas en las que ya se haya formalizado una medida de protección, mediante labores de formación, valoración, seguimiento y apoyo técnico especializado, ha informado Vox en nota de prensa.

Asimismo, Inés Checa ha señalado que la integración de ambos servicios en un único contrato permitirá "mejorar la coordinación, agilizar procesos y adaptar los recursos a las necesidades reales actuales", especialmente en el ámbito del acogimiento familiar.

Checa ha señalado que este avance demuestra que Vox ya está aplicando desde el Gobierno regional políticas "útiles y eficaces orientadas a fortalecer la protección de la infancia, apoyar a las familias y mejorar los servicios sociales en Extremadura".

La portavoz parlamentaria ha concluido poniendo en valor que, a escasos días del inicio del nuevo Ejecutivo autonómico de coalición entre Vox y el Partido Popular, "ya comienzan a materializarse medidas concretas" impulsadas por Vox dentro del Gobierno de Extremadura.