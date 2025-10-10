El chef Toño Pérez recibe el título de 'Embajador de la Torta del Casar'

CÁCERES, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Torta del Casar ha entregado este pasado jueves al chef Toño Pérez el título honorífico de 'Embajador de la Torta del Casar', que reconoce su contribución a la difusión del queso amparado, al que ha concedido un lugar destacado en la carta de su restaurante.

El copropietario de Atrio fue distinguido con el Premio Torta del Casar en el año 2004. Sin embargo, su firme compromiso con la difusión de este queso ha llevado a la Denominación de Origen a entregarle este nuevo reconocimiento.

En este sentido, el presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco, ha explicado que "hay ocasiones en las que un premio se queda corto, y esta es una de ellas. Porque Toño no solo ha dado valor a la Torta del Casar, sino que la ha llevado con él como estandarte, haciéndola presente en cada rincón, en cada mesa, en cada historia que comparte con generosidad".

Nacido en Casar de Cáceres (1961), Toño Pérez es uno de los chefs más reconocidos del país, con una cocina que combina la tradición gastronómica extremeña y técnicas de vanguardia para que crear un estilo propio y personal.

En el año 1986 fundó el restaurante Atrio, que hoy se encuentra en el casco antiguo de la capital cacereña y cuenta con tres estrellas Michelín, junto con otras distinciones como la Medalla de Extremadura y el 'Grand Prix l'Art de la Cuisine', el premio más prestigioso que concede la Academia Internacional de Gastronomía. Esta dilatada trayectoria le ha llevado a convertirse en primer embajador del queso amparado.

Toño Pérez ha recibido con orgullo la distinción de la Denominación de Origen y ha expresado que siempre ha presumido de sus raíces casareñas. "En Nueva York vi que estaba la Torta del Casar entre los cinco mejores quesos del mundo. Nadie se queda indiferente ante ella. Tenemos una de las joyas gastronómicas del mundo y no podemos dejar que desaparezca. Tenemos que lograr que la gente joven se enamore del campo, de la producción de algo que cada año es diferente y único. Mi proyecto como cocinero no tendría sentido sin la Torta del Casar", ha puesto en valor.

La ceremonia de entrega ha tenido lugar durante el acto institucional de la trigésima primera edición de la Semana de la Torta del Casar, celebrado este jueves, 9 de octubre, en el Palacio Carvajal de Cáceres. El evento ha contado con la presencia del Comité Organizador -integrado por la D.O.P Torta del Casar, el Ayuntamiento de Casar de Cáceres y la Asociación TAGUS-, autoridades destacadas como el embajador del Japón en España, Takahiro Nakamae; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la directora general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, María Ángeles Muriel González.

