La CHG y la Diputación de Badajoz suscriben un convenio para acondicionar la carretera de Barbaño a la EX-328

Autoridades participan en la firma del convenio para acondicionar la carretera de Barbaño a la EX-328

BADAJOZ, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y la Diputación de Badajoz han suscrito un convenio para la financiación y ejecución de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento de la carretera de Barbaño a la EX-328.

Se trata de un camino de 5,9 kilómetros de longitud titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, perteneciente a la red de accesos al embalse de Montijo, que con el transcurso del tiempo ha pasado al uso general, convirtiéndose en la vía de conexión natural y principal entre la EX-328 y la localidad de Barbaño por la que continúa en travesía.

Las actuaciones contempladas incluyen el ensanche, refuerzo del firme y adecuación del trazado, así como la mejora del drenaje y señalización, garantizando unas "condiciones óptimas" de circulación.

La financiación de las obras será asumida en un 60 por ciento por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (1.746.121,45 euros) y en un 40 por ciento por la Diputación de Badajoz (1.164.080,97 euros), que se encargará de toda la ejecución y de la explotación, mantenimiento y conservación de la carretera, que será cedida de forma gratuita a la institución provincial, ha informado la CHG en nota de prensa.

El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, y su homóloga en la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, han visitado este lunes la zona y han reafirmado el compromiso de ambas administraciones con la cohesión territorial y la mejora de las infraestructuras locales, al contribuir al fomento del desarrollo socioeconómico de la zona y garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos básicos.

Cabe señalar que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, también ha asistido a la firma de convenio entre la CHG y la Diputación de Badajoz.