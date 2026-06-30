Un choque frontal entre un coche y una furgoneta en Malpartida de Cáceres provoca el corte de la N-521

Imagen del accidente - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un choque frontal entre un coche y una furgoneta en Malpartida de Cáceres ha dejado dos personas heridas y el corte de la circulación en la carretera N-521.

El accidente se ha registrado sobre las 07,00 horas de esta martes entre los puntos kilométricos 52 y 53 y, como consecuencia del mismo, una persona ha quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres y unidades de Seguridad Ciudadana, que han auxiliado a los afectados, regulado la circulación y garantizado la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Asimismo, también se han movilizado una unidad de soporte vital básico, una unidad medicalizada y efectivos de bomberos, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

En concreto, los heridos han sido dos hombres de 37 y 64 años que han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres con policontusiones y en estado leve y grave, respectivamente.

Cabe destacar que se está dando paso alternativo por un carril de la N-521, a la espera de la retirada de uno de los vehículos implicados, que obstaculiza el paso, para su total reapertura, según ha informado la Guardia Civil.