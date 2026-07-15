El ciclo 'El Festival conquista espacios' llevará seis propuestas teatrales a diferentes barrios de Mérida

Presentación de El Festival Conquista Espacios - FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'El Festival conquista espacios' recorrerá entre el 17 de julio y el 24 de agosto con seis propuestas teatrales que se pondrán en escena en diferentes enclaves de Mérida como la Ermita de la Antigua, el Castellum Aquae, el Parque de San Lázaro, el Centro Cultural Alcazaba o el Anfiteatro de Nueva Ciudad.

De esta forma, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida vuelve a sacar el teatro de los escenarios convencionales para acercarlo a toda la ciudadanía con una nueva edición de esta iniciativa, que es una de las actividades paralelas ya consolidadas dentro de la programación del certamen.

Impulsado por el Festival de Mérida, en colaboración con TAPTC Teatro y el ayuntamiento de la capital extremeña, este proyecto nace con el propósito de ampliar los espacios de representación y acercar la cultura grecolatina a nuevos públicos, inspirándose en el espíritu de las Misiones Pedagógicas y haciendo que el teatro forme parte del día a día de la ciudad.

Durante más de un mes, plazas, parques, monumentos y espacios culturales emeritenses acogerán montajes gratuitos dirigidos a públicos de todas las edades, con lo que se refuerza la vocación del Festival de extender la experiencia teatral más allá del Teatro Romano y convertir toda Mérida en un "gran escenario".

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