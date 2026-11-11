Cientos de extremeños reclaman vivienda y salarios dignos en una jornada de huelga general marcada por la lluvia

Asistentes a la manifestación de Mérida por la huelga general del 11 de noviembre - EUROPA PRESS

MÉRIDA/CÁCERES, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de extremeños han salido a las calles de las principales ciudades de la región este miércoles, 11 de noviembre, en el macro de la huelga general, para reclamar vivienda y salarios dignos en una jornada marcada por la lluvia y el viento intenso que ha dejado la borrasca Charles.

Badajoz, Cáceres y Mérida has registrado las manifestaciones más numerosas y en ellas han participado las secretarias generales de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, y de CCOO Extremadura, María Berrocal, así como el líder de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina.

En declaraciones a los medios en Mérida, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha cifrado en un 49 por ciento el seguimiento de la huelga general en la región, además de criticar la actuación de la Policía Nacional y la Policía Local de la capital extremeña con los piquetes informativos de los sindicatos.

"Eso ha sido bastante complicado, tremendo, me parece que no tenía lugar, ha sido un poco denigrante. Aparte de eso, la jornada ha ido tranquila", ha asegurado, además de considerar que ha habido "desmovilización" por el temporal que ha vivido esta jornada Extremadura.

Al respecto, ha señalado que en otros lugares de España donde no se han dado fenómenos meteorológicos adversos las manifestaciones y concentraciones han sido "masivas". "En Barcelona está siendo brutal la participación y en Madrid también. Hacemos una valoración positiva. Yo creo que esto es un antes y un después. Esto no se acaba aquí", ha sentenciado.

Patrocinio Sánchez ha considerado que el problema de la vivienda es una cuestión por la que hay que "seguir peleando", por lo que ha interpelado a todas las administraciones y al poder legislativo para que trabaje en una solución, además de confiar en que este jueves se puedan convalidar en la Diputación Permanente del Congreso los dos decretos en materia de vivienda.

En la manifestación de Mérida, también ha participado el miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO Extremadura, Francisco Rodríguez Corbacho, quien ha valorado que la huelga general ha transcurrido con un "grado de normalidad hasta cierto punto", al tiempo que ha criticado el "exceso de celo" de la policía en Mérida ante los piquetes.

También y sobre las críticas de que esta huelga general ha sido política, Corbacho ha señalado que "claro que es una huelga política. ¿Desde cuándo se hace una huelga no sea una huelga política?".

Así ha señalado que la convocatoria busca alcanzar unos derechos que "no sencillamente son laborales", como una vivienda, mejores salarios y mayor calidad en la educación y la sanidad. "El futuro pasa por que haya una verdadera Ley de Vivienda", ha señalado.

COTRINA DEFIENDE EL DERECHO "A TENER SUELDOS DIGNOS"

En la manifestación de Cáceres ha participado el secretario regional del PSOE en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, que ha defendido "bien alto y bien claro" el derecho de los trabajadores y trabajadoras "a tener sueldos dignos, a tener salarios que merezcan la pena, a tener acceso a una vivienda".

Cotrina ha recordado que esa fue una de las cuestiones que desataron la convocatoria de esta huelga general "porque tenemos a mucha gente que lo está pasando mal y, aun no pasándolo mal, teniendo trabajos muy dignos, no es capaz de acceder a una vivienda".

Asimismo, ha incidido en que la huelga también se ha convocado para solicitar servicios públicos fundamentales en todo el territorio y, a nivel personal, el líder de los socialistas extremeños ha defendido su presencia en la manifestación para "levantar la voz de mucha gente" y de "esa clase media, a esa clase trabajadora que necesita de la política sindical para poder cumplir sus derechos".

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