Cientos de personas hacen cola a las puertas del Palacio de Congresos de Plasencia para homenajear a Robe Iniesta

Fans de Robe Iniesta hacen cola a las puertas del Palacio de Congresos de Plasencia para homenajear al músico placentino - ANDRÉS RODRÍGUEZ/ EUROPA PRESS

PLASENCIA (CÁCERES), 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas están haciendo cola durante toda la mañana de este domingo a las puertas del Palacio de Congresos de Plasencia para rendir homenaje al músico Robe Iniesta, fallecido este pasado miércoles a los 63 años.

La ciudad natal de Robe Iniesta se ha volcado en este homenaje que se celebra durante la toda la jornada de este domingo en el Palacio de Congresos de Plasencia, que a partir de ahora llevará el nombre del músico fundador de Extremoduro, para darle su último adiós.

Las puertas de este Palacio de Congresos se han abierto sobre las 10,00 horas, donde se han instalado varios libros de condolencias para el que todo el que desee pueda despedirse del artista dejando unas líneas de homenaje.

Debido a la gran cantidad de gente que está llegando a Plasencia este domingo desde diversos puntos de Extremadura y del país, los accesos al Palacio de Congresos permanecen cortados al tráfico desde primera hora de la mañana para evitar atascos y retenciones en la zona.