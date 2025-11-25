Cientos de personas salen a las calles de ciudades extremeñas para recordar a las víctimas de violencia de género

Recuerdo en Badajoz a las mujeres asesinadas este año por violencia de género - EUROPA PRESS

BADAJOZ/ CÁCERES/ MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han salido a las calles en la tarde de este martes en Badajoz, Cáceres y Mérida, así como en otras muchas localidades extremeñas, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista que se conmemora este 25N, para condenar la violencia machista y recordar a las 38 mujeres que han sido asesinadas este año en todo el país, tres de ellas en Extremadura.

La manifestación más multitudinaria ha tenido lugar en Badajoz, donde la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha convocado esta manifestación que ha partido desde los juzgados de la avenida de Colón y ha concluido en el Paseo de San Francisco con unos 400 asistentes, según fuentes de la Policía Nacional.

Entre los asistentes se encontraban el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, o miembros del PSOE como sus secretarios regional, Miguel Ángel Gallardo, provincial, Manolo Borrego, y local, Silvia González, junto al apoyo de distintos colectivos.

Bajo el lema 'Rompamos el silencio', cuando la manifestación ha llegado al Paseo de San Francisco, se han leído los nombres y las edades de cada una de las mujeres asesinadas este año por violencia machista, así como de los cuatro menores, tras lo que unas velas encendidas se han ido apagando y sus portadoras han sido cubiertas con telas negras para simbolizar la muerte y la oscuridad.

