Cinco carreteras extremeñas se verán afectadas este viernes por las tractoradas en protesta por Mercosur y la PAC

Varios tractores circulan por la N-403 dirección Zafra durante una concentración. - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE Extremadura, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres- han convocado por segundo viernes consecutivo tractoradas, como medida de protesta contra el acuerdo con Mercosur y por la nueva PAC, que afectarán a cinco carreteras extremeñas.

Según indican fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura, estas carreteras son la N-430, de Torrefresneda al puerto de los Carneros; la N-432, de Granja de Torrehermosa a Badajoz; la EX-108, de Moraleja a Plasencia; la EX-119; de Jarandilla de la Vera a Navalmoral de la Mata; y la EX-370, de Pozuelo de Zarzón a Plasencia.

El horario para su celebración está fijado, como el viernes pasado, entre las 9,00 y las 21,00 horas. La previsión notificada por los organizadores de esta convocatoria es movilizar en torno a 500 tractores, según recoge la comunicación enviada a la Delegación del Gobierno.

La Delegación del Gobierno indica que, con fecha 13 de enero, los convocantes solicitaron una ampliación del recorrido de la tractorada en la N-432, en dirección Fuente Obejuna (Córdoba), que no fue autorizada por extemporánea para la convocatoria del 16 de enero, pero sí para la movilización prevista este viernes, día 23.

Respecto a la tractorada anunciada en la N-432, de Granja de Torrehermosa a Badajoz, debido a que actualmente se encuentra en obras el tramo comprendido entre los kilómetros 1,5 y 10,5, pudiendo ocasionar graves peligros y riesgos para los propios manifestantes y para el resto de los usuarios al tratarse de una de vía de comunicación de alta ocupación, se debe producir la finalización y cambio de sentido de la comitiva en el punto kilométrico 23,100.

CORTES NO AUTORIZADOS

Las organizaciones agrarias solicitaron el pasado martes, 20 de enero de 2026, permiso para llevar a cabo cortes de carretera de forma intermitente en varios puntos, pero finalmente no han sido autorizadas al no realizarse la comunicación con un mínimo de diez días de antelación.

Estos cortes estaban previstos en la N-430 y en la autovía EX-A2 en la rotonda de Ruecas, en el kilómetro 104; mientras que en la N-432, están fijados en la rotonda que une esta vía con la autovía A-66; en el cruce con EX-309, sito en punto kilométrico 140,8; en el 125,85; en el cruce con la EX-111 (p.k. 146,5); en el cruce con Feria, en el kilómetro 48,1; y en el cruce con Fuente del Maestre, en el kilómetro 65.

En la provincia de Cáceres, se llevará a cabo en la EX-109, que une Coria y Cáceres, en la rotonda del desvío hasta Rincón del Obispo y a Cáceres.

La Delegación del Gobierno en Extremadura argumenta que se ha determinado no autorizar la realización de los cortes por extemporánea y por considerar que puede afectar el desarrollo de la misma a la seguridad ciudadana y vial de usuarios de las vías y manifestantes, así como al orden público.

La institución subraya que una tractorada, con gran número de vehículos de distintas categorías y condiciones implicados y gran duración, requiere una "previsión precisa en la comunicación y alcance de sus términos" y que debe ser efectuada con "antelación suficiente", ya que requiere unos "dispositivos de seguridad específicos exhaustivos y complejos" a desarrollar por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Asimismo, indica que una manifestación de estas características no puede estar sujeta a "variaciones ocasionales y continuadas" en su alcance, si no se encuentran "del todo justificada y se comunica en los plazos legalmente establecidos".