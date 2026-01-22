El campo extremeño convoca este viernes nuevas tractoradas en defensa de un modelo "justo, rentable y con futuro"

Varios tractores circulan por la N-403 dirección Zafra durante una concentración. - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones agrarias de Extremadura -APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE Extremadura, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres- lanzan un llamamiento conjunto a agricultores y ganaderos para que participen de forma masiva en las tractoradas y marchas lentas convocadas este viernes, 23 de enero, por las principales carreteras de la región.

Se trata de la segunda jornada de protestas programadas tras la del pasado viernes, 16 de enero, en la que alrededor de 2.500 tractores "colapsaron" las principales vías extremeñas, evidenciando el "profundo malestar del sector y el respaldo mayoritario" del campo a las reivindicaciones planteadas, señalan las organizaciones agrarias en un comunicado conjunto.

La protesta pretende trasladar a las administraciones la urgencia de "escuchar los problemas reales del sector agrario y adoptar decisiones valientes y acertadas que garanticen la viabilidad económica y social" del campo extremeño.

Las organizaciones convocantes recuerdan que estas movilizaciones responden, entre otros motivos, al recorte del 23% del presupuesto previsto en la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), una reducción "inasumible" para miles de explotaciones familiares.

A ello se suma el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, Camboya o Myanmar, que permiten la entrada de productos agrarios "sin exigir las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales" que se imponen a los agricultores y ganaderos europeos.

Asimismo, el sector reclama la puesta en marcha "urgente" de una medida de apoyo específica para el ovino, tras las "graves pérdidas" sufridas en 2025 a causa de la lengua azul; un etiquetado "claro y obligatorio" que garantice el origen real de la miel, protegiendo tanto a los productores como a los consumidores; y un incremento del presupuesto destinado a las ayudas acopladas para sectores "estratégicos" en Extremadura como el arroz y el olivar tradicional.

Las organizaciones agrarias insisten en que "solo desde la unidad y la movilización" se logrará que el campo extremeño sea escuchado. Por ello, animan a todos los profesionales del sector a sumarse este viernes a las tractoradas, en defensa de un modelo agrario "justo, rentable y con futuro".